Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil El suceso ocurrió esta mañana en la calle Ribadesella sin que la Policía pudiese certificar el hurto

A. Martínez Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:32 | Actualizado 19:02h.

Una trifulca en el barrio gijonés de Laviada calentó los ánimos esta mañana hasta provocar una intervención policial que no acabó de esclarecer qué había ocurrido exactamente. Ocurrió en la calle Ribadesella, justo detrás de la estación de autobuses de Gijón, pasadas las diez de la mañana, donde una mujer discutía con dos jóvenes a los que acusaba de haberles robado el teléfono móvil, llegando a amenazarles con unas tijeras.

Una vez personados los agentes de la Policía Local procedió a identificar y cachear a los interpelados por la mujer sin encontrarles dicho teléfono en sus ropas. La mujer, por su parte, carecía de documentación por lo que la trasladó a la jefatura de la Policía Local con objeto de proceder a su identificación.

