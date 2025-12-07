El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de la Policía Local de Gijón. D. Arienza

Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil

El suceso ocurrió esta mañana en la calle Ribadesella sin que la Policía pudiese certificar el hurto

A. Martínez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:32

Una trifulca en el barrio gijonés de Laviada calentó los ánimos esta mañana hasta provocar una intervención policial que no acabó de esclarecer qué había ocurrido exactamente. Ocurrió en la calle Ribadesella, justo detrás de la estación de autobuses de Gijón, pasadas las diez de la mañana, donde una mujer discutía con dos jóvenes a los que acusaba de haberles robado el teléfono móvil, llegando a amenazarles con unas tijeras.

Una vez personados los agentes de la Policía Local procedió a identificar y cachear a los interpelados por la mujer sin encontrarles dicho teléfono en sus ropas. La mujer, por su parte, carecía de documentación por lo que la trasladó a la jefatura de la Policía Local con objeto de proceder a su identificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  5. 5 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  8. 8 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Dos policías auxilian a un hombre enfermo entrando por la ventana en su domicilio en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil

Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil