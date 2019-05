«Ser mujer y científica no son cosas que vayan por separado» María Salvador se dirige al público asistente. / CAROLINA SANTOS Montserrat Rivas promueve el 'Inspiring Women in Science', una iniciativa que «plantea los problemas de género que hay en esta profesión» MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:28

Científicas de varias partes del mundo se encontraron ayer en el recinto ferial Luis Adaro en el 'Inspiring Women in Science', una conferencia que, a su vez, sirvió de aliciente para «transmitir que ser mujer y dedicarte a la ciencia no son conceptos que actúen por separado». Así lo aseguró Montserrat Rivas, profesora de la Universidad de Oviedo encargada de organizar en Asturias esta iniciativa en el contexto del Congreso 'International Conference on Fine Particle Magnetism'. «Cualquier carrera relacionada con la ciencia es bonita, emocionante, femenina y masculina al mismo tiempo. El género se lo pones tú», aseguró la docente.

Dos de las organizadoras que, junto a Rivas, participaron en la conferencia fueron María Salvador y María Paz Fernández, estudiante y profesora respectivamente. Durante la hora aproximada que duró el encuentro, ambas conversaron con las científicas animándolas a compartir su experiencia como mujer en la ciencia. «Son mujeres que han conseguido tanto en España como en Japón, Estados Unidos y más países, puestos de bastante nivel y prestigio. Por eso nos interesa que la gente conozca cuánto les costó llegar a ser líderes», apuntó Fernández.

Por su parte, Salvador, como alumna a punto de terminar su tesis ve que «no solo los problemas son a la hora de que pocas mujeres se decanten por estas carreras. También hay muchos inconvenientes en lo referente a la conciliación. Aún existen barreras que ponen el punto diferenciador», destacó.