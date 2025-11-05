El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Foto de archivo de los bomberos interviniendo con un camión escalera en el barrio de La Arena. Damián Arienza

Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón

Los bomberos tuvieron que acceder a través de la ventana de la vivienda porque la herida bloqueaba la entrada principal

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:40

Fueron cuatro días de agonía los que pasó una mujer de avanzada edad en su vivienda de Gijón. Casi 100 horas que terminaron con un final feliz gracias a una vecina que la escuchó pidiendo auxilio. Los hechos sucedieron el pasado martes sobre las diez de la mañana. Los bomberos tuvieron que evacuar a la mujer por la ventana de su piso, situado en la calle Ampurdan, en el barrio de Pumarín, después de haber permanecido en su vivienda desde el día 1 de noviembre.

Al caer, la mujer de avanzada edad no era capaz de levantarse y alcanzar un teléfono con el que pedir ayuda. Se da la casualidad, además, de que se cayó junto a la única puerta de la casa, impidiendo su apertura. Es por ello que los efectivos tuvieron que acceder a la vivienda a través de la ventana de su piso.

Al entrar y dar con la mujer, indicó que estaba dolorida, pero, en un principio, se la valoró como herida leve. Hasta el lugar acudieron también los servicios sanitarios quienes la trasladaron al Hospital de Cabueñes.

El suceso causó gran expectación en la zona, donde decenas de vecinos que se encontraban en el lugar quedaron contemplando el operativo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  4. 4 Asturias, en alerta: ocho incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado
  10. 10 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón

Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón