Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón Los bomberos tuvieron que acceder a través de la ventana de la vivienda porque la herida bloqueaba la entrada principal

Foto de archivo de los bomberos interviniendo con un camión escalera en el barrio de La Arena.

Eva Hernández Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:40 Compartir

Fueron cuatro días de agonía los que pasó una mujer de avanzada edad en su vivienda de Gijón. Casi 100 horas que terminaron con un final feliz gracias a una vecina que la escuchó pidiendo auxilio. Los hechos sucedieron el pasado martes sobre las diez de la mañana. Los bomberos tuvieron que evacuar a la mujer por la ventana de su piso, situado en la calle Ampurdan, en el barrio de Pumarín, después de haber permanecido en su vivienda desde el día 1 de noviembre.

Al caer, la mujer de avanzada edad no era capaz de levantarse y alcanzar un teléfono con el que pedir ayuda. Se da la casualidad, además, de que se cayó junto a la única puerta de la casa, impidiendo su apertura. Es por ello que los efectivos tuvieron que acceder a la vivienda a través de la ventana de su piso.

Al entrar y dar con la mujer, indicó que estaba dolorida, pero, en un principio, se la valoró como herida leve. Hasta el lugar acudieron también los servicios sanitarios quienes la trasladaron al Hospital de Cabueñes.

El suceso causó gran expectación en la zona, donde decenas de vecinos que se encontraban en el lugar quedaron contemplando el operativo.