Mujeres en equilibrio y armonía Agachados, los barmans Cristian Fernández y Roberto Martínez -Dream Bartender School- y Adrián Lorenzo. Detrás, alumnos asistentes al curso de coctelería impartido en La Buena Vida. / DANIPOV La Salgar acoge una cena de comadres con charla de la psicóloga Pilar del Amo, y Rocío Sánchez, del Varsovia, crea tres cócteles en homenaje a personajes femeninos CARMEN DEL SOTO Domingo, 3 marzo 2019, 06:33

La celebración de Comadres lanzó a las mujeres a la calle en una tradición que trataba de afianzar lazos entre madres, hijas y madrinas y que ha llegado a convertirse en reunión de amigas. Incluso en cita para la reivindicación del movimiento feminista dentro de la fiesta que cada año organiza la tertulia Les Comadres.

Lo suyo es reunirse en torno a la mesa y esa fue la propuesta que ofreció Esther Manzano en La Salgar (uan estrella Michelin), con la colaboración de las hermanas Beatriz y Gloria Fernández, de la empresa de eventos Mamá Glorietus. Se cenó y se bailó pero fue tras la charla ofrecida por la psicóloga y psicoterapeuta Pilar del Amo, experta en dependencia emocional y relaciones tóxicas y autora del libro 'Dejadme en paz- 9 claves para ser feliz tal como soy'.

Entre las asistentes se encontraban Carmen de la Rosa, presidenta de la asociación Adansi -de familiares de personas con autismo-; la psiquiatra Gemma San Narciso; Elena García, pedagoga del centro Creciendo; Marieli Rubiera, directora de comunicación de Telefónica, la abogada Montserrat González Rufo, la joyera Marta Ortiz, la diseñadora Lydia Valledor, y Francine Rozada, de La Boutique.

En el Varsovia también se pudo disfrutar de una noche especial. Rocío Sánchez Luque, barman del establecimiento, ha creado tres cócteles en homenaje a tres grandes figuras femeninas: el 'Last Mille' inspirado en Amelia Earhart, primera mujer en cruzar el Atlántico volando en solitario; el 'Snowfall' dedicado a Selma Laguerlof , primera mujer en obtener el Nobel de Literatura; y el 'Be woman be strong' inspirado en Ada Coleman, destacada barman que abrió paso en esta profesión al sector femenino. También podrán degustarse el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Y el hecho es que ya son muchas las que la eligen a tenor del número de inscritas en el curso impartido por el coctelero Cristian Fernández en La Buena Vida. Como adelanto de los que se llevarán a cabo en en su escuela Dream Bartender School y que abarcarán coctelería clásica y acrobática, métodos para baristas y decoración frutal.

El vermut puede, asimismo, enriquecerse hasta convertirse en cóctel -el clásico Negroni es uno de ellos- y Valen Fernández, propietario de La Sartén, sabe mucho sobre ello. Las degustaciones suelen ser habituales y a la última acudieron José Ángel Alonso y su esposa Clara Menéndez, junto a su cuñada Pili Cienfuegos -todos de Alonso Peluqueros- y José Ángel Quintanilla, que reparte su residencia entre Gijón y Los Ángeles.

Tampoco faltó un combinado en el ágape ofrecido en Adarsa -Gijón y Oviedo- con motivo de la presentación del nuevo coche Clase B de Mercedes Benz. Gabino Felgueroso, director-gerente del concesionario, y su jefe de ventas Javier González fueron los anfitriones del evento en el que hubo muchos regalos.

Con vino se brindó en la inauguración del despacho de abogados que dirige la letrada María Fernández Casas, especialista en los ámbitos civil, penal y laboral, y en el que también atiende Damián Martínez, gerente de DyMe ¿Qué necesitas?, empresa de servicios, intermediación y gestión. Entre los invitados se encontraba una representación del Club Lyons Gijón y de La Casa de la Vida, entidades a las que prestan asesoramiento integral.

Y otra vez el vino fue protagonista en una de las cenas-cata que organiza Juanjo Cima en su ovetense gastroabar Vinoteo. En esta ocasión fueron los de bodegas Beronia los maridados con platos riojanos.

De manera estelar llegó a su fin el XXVI Ciclo Cultural Taurino de la Peña Astur. El conferenciante Toño Blázquez, gran divulgador de la fiesta y que habló sobre la tauromaquia en la provincia de Salamanca, fue largamente ovacionado por los aficionados tras su entretenida y didáctica exposición. Dioni Montero, presidente de la peña y su junta directiva cenaron luego con él y su esposa en V Crespo. Y ya están preparando un viaje al campo charro.