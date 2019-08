303 mujeres usaron el 'gas de la risa' para el dolor del parto el último año en Cabueñes Inmaculada Fernández, supervisora de partos, explica cómo utilizar el óxido nitroso en el Hospital de Cabueñes. / JUAN CARLOS TUERO Solo un tercio de las embarazadas se decantó por utilizar la anestesia epidural desde el principio o tras haber probado el óxido nitroso MARLA NIETO GIJÓN. Lunes, 26 agosto 2019, 02:12

El óxido nitroso, comúnmente conocido como 'gas de la risa', se implantó en el hospital de Cabueñes en febrero del año pasado, a raíz de la propuesta de las matronas, para que se aplicase en todo el Área V de Gijón. Es el primer centro de todo el Principado que utiliza este método para calmar el dolor de las pacientes embarazadas durante las contracciones ocasionadas por el parto.

Desde julio del 2018 y hasta agosto de este año, 303 mujeres lo utilizaron combinado con otras alternativas como son la ducha, el masaje o la pelota suiza. Tan solo un tercio del total -alrededor de 1.500 partos- se decantó por el sistema de la epidural desde el principio o una vez probado el óxido nitroso.

Según explicó la supervisora de partos, Inmaculada Fernández, el perfil de quienes utilizan este sistema es el de «mujeres, sobre todo jóvenes, que están al día, que han recibido suficiente educación materna en este sentido». Existe un miedo por parte de las embarazadas a la anestesia epidural, pues «no deja de ser un remedio más invasivo que te inyectan, eso sí, los resultados son más efectivos».

Desde su punto de vista, «muchas mujeres eligieron el óxido nitroso al principio porque era la novedad. Hubo mucha demanda en sus inicios. Ahora sigue habiendo, pero se ha rebajado un poco. En el momento en que la embarazada comprende que el alivio del dolor no es el mismo que tenían en sus expectativas, avisan para que se les ponga la epidural».

Modo de empleo

La supervisora de planta, Nuria Madueño, precisa que quienes decidan utilizar esta forma de reducir el dolor de las contracciones «tendrán, en todo momento, el mando».

En concreto, dispondrán de una máscara con una boquilla enganchada a una pulsera que se colocarán en la muñeca para que no se les caiga. «Tienen que inhalar en pequeñas dosis continuadas el óxido nitroso. Es muy importante que lo hagan antes de que empiece la verdadera molestia de la contracción para que cuando llegue el punto culminante no sientan el dolor. El efecto del gas de la risa es de menos de un minuto, unos treinta segundo aproximadamente, por lo que ellas irán tanteando si ingerir más cantidad o no del mismo», apunta Madueño. Al poco de dejar de respirarlo, desaparece.

Si se hace una comparación de las consecuencias directas que provoca el 'gas de la risa' con las que ocasiona la anestesia epidural, la primera sale ganando. Lo primero, los efectos del óxido nitroso son a corto plazo, el modo de administrarlo es flexible y es un método más barato para el sistema sanitario. El cuerpo de la madre elimina el gas en segunos, en cuanto inhala el aire de la habitación. Sin embargo, «la epidural tiene unos efectos a largo plazo». Mantiene a la embarazada «consciente en todo momento y no le quita la movilidad durante el trabajo del parto», pero podría dejar anestesiada a la paciente de cintura para abajo durante horas.

Otra de las sensaciones beneficiosas de este gas es que «relaja a la madre pero, al mismo tiempo, la mantiene alerta y totalmente consciente de todo lo que sucede a su alrededor».

Descubierto en 1771

El óxido nitroso se descubrió allá por 1771. Comenzó a utilizarse cien años más tarde como un método analgésico, precisamente para atenuar el dolor de las madres durante el alumbramiento. Tiempo después se perdió esa costumbre, sobre todo al implantarse la anestesia epidural como un sistema más directo de terminar con las molestias.

El 'gas de la risa' ha tenido, a lo largo de la historia, usos muy diversos. Ha sido muy criticado el que le han dado como una nueva forma de drogarse de los jóvenes por su bajo coste y por la inmediatez de los efectos. De hecho, el año pasado se convirtió en la droga de moda en Ibiza. Vendedores ambulantes distribuyen el óxido nitroso a través de unas cápsulas metálicas y unos globos, modo de empleo para su consumo.

Según los expertos, utilizarlo de forma aleatoria, sin consultar y sin supervisión supone un peligro real, pues «podría ocasionar efectos que llegan a dejar tirado en el suelo al consumidor». Las personas que lo usan como droga lo hacen sobrepasando el número de inhalaciones. Nada que ver con el que se le da para calmar dolores de las contracciones que, además de estar regulado por sanitarios, se aspira progresivamente cuando vaya a suceder el malestar.

Si se inhala en pequeñas cantidades es prácticamente inocuo y los pulmones pueden descomponer el gas. Ahora, si se abusa de su consumo, podría producir colapso pulmonar.