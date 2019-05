Multada con 1.000 euros por llevar a un perro suelto y no recoger sus heces en Castiello Natalia Hurtado, con su perra 'Lúa', en Castiello. / DANIEL MORA «Me parece una sanción desproporcionada para una noche de invierno en la zona rural», protesta la afectada, Natalia Hurtado EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 1 mayo 2019, 02:43

El 22 de febrero de 2018 la gijonesa Natalia Hurtado salió como de costumbre a pasear con su perra 'Lúa' por la plaza del Curullo, en Castiello, cercana a su entonces domicilio. Como consecuencia de ese paseo, hoy tiene que afrontar el pago de una multa de más de 1.000 euros. ¿El motivo? Olvidar una bolsa de basura para recoger el excremento del can, al que llevaba sin correa.

«Me parece una multa totalmente desproporcionada teniendo en cuenta que estábamos en la zona rural», considera la afectada. «Eran las diez de la noche de un día de febrero, hacía dos grados y no había absolutamente nadie por la calle», relata. Por aquel entonces vivía muy cerca de la plaza del Curullo, por lo que olvidó la correa en su domicilio y sacó a 'Lúa', una schnauzer mini negra de apenas siete kilos de peso, suelta.

«Estábamos dando una vuelta por los alrededores cuando llegó mi marido en moto y la perra se acercó a él». En la plaza había un furgón de la Guardia Civil, uno de cuyos ocupantes, al darse cuenta de la presencia de la propietaria y su mascota, se dirigió a Hurtado para recriminarle el que la perra anduviera suelta. Entonces, la gijonesa tuvo la mala suerte de que el animal eligiera ese preciso lugar para defecar. «El guardia civil señaló el excremento y me dijo que lo recogiera, pero entonces me percaté de que no tenía bolsa y así se lo dije», narra. Regresó al día siguiente, esta vez con una bolsa, para limpiar el excremento. Pero era tarde. El agente procedió a su identificación días más tarde y le puso dos multas, una por no recoger la defecación y otra por llevar al animal sin correa. Cada una de las sanciones asciende a 500 euros y aunque las recurrió tres veces finalmente tendrá que pagarlas con recargo. «En ningún momento me avisó de la infracción», defiende Hurtado, quien reconoce que «nunca llegué a pensar que me pondrían una multa porque por esta zona pasan vacas, caballos, perros y todo tipo de animales que hacen sus necesidades».

Según recoge la ordenanza municipal, «todos los perros que circulen por las vías públicas irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos con correa con una longitud máxima de dos metros» y «cuando los excrementos del animal queden depositados en cualquier espacio, la persona que lo conduzca está obligada a proceder a su limpieza inmediata». No obstante, repite Natalia Hurtado, «esta multa es desproporcionada por las circunstancias».