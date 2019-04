Multas de 900 euros por rebuscar en la basura Un hombre rebusca en un contenedor de basura de Laviada. / ALEX PIÑA El equipo de gobierno prevé llevar la nueva ordenanza de residuos al Pleno del 30 de abril | Durante el trámite de enmiendas se suprimió la posibilidad de que los inspectores de Emulsa presenten denuncias IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 03:34

La nueva ordenanza de gestión de residuos e higiene urbana, que sustituirá a la ordenanza de limpieza vigente desde 1988, ha incorporado en su penúltimo trámite la previsión de multas de hasta 900 euros a quienes «efectúen tareas de rebusca o extracción de residuos de papeleras o contenedores». Este añadido corresponde a una de las enmiendas presentadas al texto original por Ciudadanos y que los técnicos de Emulsa no han visto inconveniente en añadir al articulado junto a otras del resto de partidos de la oposición.

En el documento aprobado en noviembre por la junta de gobierno se indicaba ya que esta práctica no estaba permitida «en los puntos limpios ni en los contenedores para depósito de residuos», aunque no constaba de manera explícita en el listado de infracciones. Ahora lo hará entre las consideradas 'leves', sancionables con multas de hasta 900 euros. Es la misma cantidad que deberá pagar quien no separe los residuos por fracciones (papel, vidrio, envases, orgánicos y cualquier otra que se establezca) o deposite la basura en el contenedor fuera de los horarios establecidos (en el caso de los restos orgánicos y los residuos no reciclables estará limitado de 20 a 23 horas, de domingo a viernes, que es una hora más que en la actualidad).

Leves 100 a 750€ · No recoger los excrementos de animales. ·Vaciar ceniceros en la vía pública. ·Depositar fuera de las papeleres residuos de pequeño volumen, como papeles, chicles, colillas, caramelos y cáscaras.· Depositar petardos o brasas encendidas en contenedores. Hasta 900€ Efectuar tareas de rebusca o extracción de residuos de papeleras o contenedores. Depositar los residuos sin separarlos por fracciones. ·Depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen, cuando se observe una total ausencia de acciones para ello.· Incumplir los horarios. Hasta 9.000€ · Cualquiera de las infracciones consideradas como leves, cuando tengan que ver con residuos peligrosos. En base a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se consideran peligrosos los que por su características sean «explosivos, oxidantes, fácilmente inflamables, irritantes, tóxicos, nocivos, cancerígenos, corrosivos, infecciosos o mutagénicos».

Graves 751 a 1.500€ · La existencia de desechos y residuos en espacios de titularidad privada, edificios, solares y fincas, así como la falta de mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 901 a 45.000€ · Depositar escombros y toda clase de residuos en terrenos o zonas sin autorización municipal de vertedero. · El abandono en la vía pública de vehículos fuera de uso. 751 a 1.500€ · Infracciones calificadas como graves (entre las que también se incluye la entrega, venta o cesión de residuos a personas no autorizadas), cuando tengan que ver con residuos peligrosos.

Muy graves 1.501 a 3.500€ · La reincidencia en infracciones de la misma naturaleza en materia de limpieza. Se entenderá que existe cuando haya más de una en el término de un año, con resolución firme. 45.001 a 1.750.000€ · La retirada y recogida de residuos por persona física o jurídica no autorizada. · Depositar residuos sanitarios junto a los domésticos. 300.001 a 1.750.000€ · El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos. · Actuaciones que supongan un peligro grave para la salud.

La sanción por estas últimas prácticas ya venía recogida expresamente en el texto antes de abrirse a las enmiendas de la oposición, como lo hacía la prevista para quienes «depositen los residuos sin compactarlos para reducir su volumen», también de un máximo de 900 euros. Tras su paso por la comisión de Medio Ambiente, no obstante, en el texto se especifica ahora que solo se considerará que no han sido compactados «cuando se observe una total ausencia de cualquier acción tendente a ello».

Limpieza de parcelas

En el capítulo de infracciones graves en materia de limpieza, sancionables con entre 750 y 1.500 euros, se ha añadido como motivo de castigo a propuesta del PSOE «la existencia de desechos y residuos, así como la falta de mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ornato público, en espacios de titularidad privada, edificios, solares y fincas rústicas y urbanas». La multa será la misma que para quien realice «actos de deterioro graves de zonas verdes, jardines, arbolado, contenedores, mobiliario urbano, vehículos, dispositivos de higiene urbana o cualquier otro elemento de ornato o uso público». También se considerará grave, con multa de 901 a 45.000 euros por afectar a la gestión de residuos, depositar basura en vertederos pirata o abandonar en la vía pública vehículos fuera de uso.

Mediante enmiendas, se han introducido cambios con respecto a los servicios de control e inspección, retirando a los inspectores cívicos de Emulsa la capacidad de denuncia que venía recogida en el texto original. Ahora solo la tendrán técnicos municipales (funcionarios) y agentes de la Policía Local, limitándose el papel de los inspectores de Emulsa a «funciones de colaboración, asesoramiento y difusión en relación a la aplicación de la normativa ambiental». Otro cambio, a petición de Xixón Sí Puede, es la inclusión de una referencia al sistema de «depósito, devolución y retorno» para los envases (pago de una pequeña cantidad al adquirir el producto, reembolsable al devolver el envase), dejando abierta la puerta a su implantación «en el supuesto de que el Ayuntamiento así lo estableciera» en el futuro.

La comisión de Medio Ambiente emitió ayer un dictamen favorable al documento ya con las enmiendas incluidas, con el único apoyo de Foro y la abstención de toda la oposición. Antes de llevar la ordenanza al Pleno del 30 de abril el equipo de gobierno se ha comprometido a presentar informes económicos que el PSOE dijo ayer echar en falta.