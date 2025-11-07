El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jorge González-Palacio y Félix Fernández durante la presentación E. C.

«El mus es una escuela de vida. Tienes que jugar con lo que te toca»

Participarán 16 equipos que jugarán los martesy los jueves en distintas sedes y locales, los enfrentamientos serán al mejor de 5 juegos

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

Estrategia y faroleo. Dos habilidades que los dieciséis equipos participantes en el segundo Campeonato de Mus Costa Verde Ciudad de Gijón, organizado por la Tertulia Miau, deberán demostrar.

Los participantes de los equipos, en los que hay entre 12 a 17 personas, pertenecen a sidrerías, chigres o asociaciones vecinales de distintos barrios como Viesques, El Llano, La Calzada o Contrueces, entre otros. «Esta representado casi todo el tejido de la ciudad», señaló Félix Fernández, presidente de la Tertulia Miau, en la presentación del campeonato junto al concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, en el Ayuntamiento. Sobre el juego, Fernández afirmó: «Es una escuela de vida. Tienes que jugar con las cartas que te tocan y sacarles el máximo partido».

El torneo, que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO, se llevará a cabo desde el 11 de noviembre hasta mayo o junio. Jugarán los martes y los jueves en las sedes de los distintos equipos participantes que irán rotando. Los enfrentamientos son de tres mesas y seis jugadores al mejor de cinco juegos. La liga tiene doble vuelta, una partida se juega la «casa» del equipo y otra fuera. Al terminar, se hacen dos clasificaciones, una para los ocho primeros y otra para los ocho segundos. Se vuelven a enfrentar entre ellos saliendo de ahí los campeones aunque «todos tendrán premio».

