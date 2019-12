El Musel estudia trasladar la terminal de contenedores a la zona de la ampliación La terminal de contenedores de Gijón, en el muelle de La Osa de El Musel. / JOAQUÍN PAÑEDA El muelle de la Osa, donde se ubica en la actualidad, se destinaría al tráfico de cruceros y a la mercancía general E. GARCÍA / M. MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 16 diciembre 2019, 01:02

La Autoridad Portuaria de Gijón está estudiando el traslado de la terminal de contenedores a la zona de la ampliación. El crecimiento de estos tráficos en los últimos años ha llevado a los responsables de El Musel y la terminal de contenedores a sopesar llevar al muelle Norte el equipamiento actualmente ubicado en la séptima alineación del muelle de La Osa. Este traslado permitirá destinar el espacio liberado al tráfico de cruceros y de mercancía general, apartando así a los cruceristas de aquellas mercancías más 'sucias'.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, avanzó en un encuentro organizado por EL COMERCIO y el despacho de abogados Ontier que esta operación podría hacerse realidad si el incremento de contenedores sigue como hasta ahora. Según su última memoria anual, El Musel cerró el año pasado con un tráfico de 79.294 TEUs -contenedores de 6,1 metros-, por lo que, teniendo en cuenta que en 2008 movía 26.095, triplicó la cifra de TEUs en apenas una década. En el presente año se experimenta un ligero retroceso de contenedores pero aumenta un 7% lo importante: las toneladas de mercancía contenerizada. Es decir, las navieras quieren minimizar el stock y evitan manipular contenedores vacíos.

Así, El Musel pasó de mover 329.737 toneladas de mercancía dentro de contenedores en 2008 a 965.285 en 2018, creciendo a un ritmo especialmente bueno en el último lustro. En lo que va de año ya se han movido 843.163 toneladas. «Han aparecido importadores que era muy difícil traer», reconoció Lourido. Es el caso, por ejemplo, de legumbreros de La Bañeza, que antes elegían Valencia como puerto de entrada y ahora optan por El Musel, o de cafeteros que también importan sus materias primas a través del puerto gijonés.

¿Qué deberá ocurrir para que se produzca este intercambio? Tal y como señaló el presidente de la Autoridad Portuaria, las instalaciones, gestionadas desde 2016 por APM Terminals -perteneciente al grupo Maersk- tienen capacidad para 112.846 TEUs. Es decir, los números actuales dan margen para trabajar allí. El estudio que están realizando de forma conjunta la Autoridad Portuaria y la terminal de contenedores, que durará «unos dos años», plantea que cuando los TEUs se aproximen a la capacidad máxima se efectúe el cambio. «Deben darse las condiciones adecuadas», aclaró Lourido. Si la terminal actual tiene una línea de atraque de 350 metros y un calado de 11, su traslado a la ampliación permitiría contar con una línea de atraque de 1.250 metros y 23 de calado.

Esta posible mudanza no solo sería positivo para el tráfico de contenedores y para la ampliación -que aún cuenta con una gran superficie libre y vería incrementada tanto su ocupación como su actividad, que actualmente supone, tráfico de la EBHI aparte, el 57% del total de El Musel- , sino que además acarrearía un importante cambio para el de cruceros. Actualmente, este tráfico 'limpio' no tiene un punto de atraque establecido, sino que en función de las características del barco y la propia ocupación de los muelles portuarios se traslada a un punto u otro. «Cuando viene un crucero tenemos que mirar dónde puede tener atraque y si hay barcos de contenedores en La Osa a lo mejor lo tenemos que llevar al Moliner o al Olano -puntualizó Lourido-. No obstante, si trasladásemos al muelle Norte la terminal de contenedores, sí podríamos llevarlo a La Osa»

La Autoridad Portuaria descarta, eso sí, construir una terminal marítima a corto plazo, ya que el volumen actual de cruceristas no justifica, a juicio de su presidente, esta operación. Anualmente pasan por El Musel unos 17 o 18 cruceros al año. «No llega a haber los que hay en Coruña, Vigo o Bilbao», donde la horquilla oscila entre los 50 y los 60 al año. Por lo tanto, Lourido descarta «hacer una terminal específica para un tráfico que no va a tener un crecimiento importante» como sí lo puede tener el de contenedores.

Cruceros de lujo

En los últimos cuatro años, a pesar de que el número de cruceros que visita la ciudad se mantiene, disminuye el de pasajeros. Esto se explica porque los buques son de menor tamaño, pero mayor lujo, como es el caso del mega yate 'Variety Voyager', que apenas llevaba 42 personas a bordo e hizo escala en El Musel el pasado 23 de octubre. «Las empresas de lujo quieren venir aquí por la comida, el paisaje, el paisanaje... Y los pasajeros, si bien son menos, tiene mayor poder adquisitivo». Cuando llegan barcos grandes, como el 'Explorer of the seas', con capacidad para 4.290 cruceristas, atracan en el muelle Norte de la ampliación y son trasladados en lanzaderas al centro de la ciudad.