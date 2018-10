El Musel podrá captar nuevas cargas de contenedores con la variante de Pajares Miguel Ruiz, gerente de la terminal de APM, explica cómo un apilador de alcance, o 'reach stacker', carga un contenedor en la plataforma de un camión. / JOAQUÍN PAÑEDA El gerente de la terminal de APM prevé que el tráfico de TEUs crezca con la nueva conexión al ser más competitivo el transporte ferroviario MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 18 octubre 2018, 03:28

La culminación de las infraestructuras pendientes en Asturias es fundamental para agilizar la logística de los operadores del transporte y uno de los más importantes de la región es APM Terminals, el operador de contenedores de El Musel. Según explicó ayer su gerente, Miguel Ruiz, la puesta en marcha de la variante de Pajares puede ser muy importante, pues «siempre que haya mejoras en los tiempos de tránsito terrestre será beneficioso sobre todo en costes al reducirse la logística». En su opinión, «para la importación y exportación es muy relevante, porque puede atraer cargas hasta ahora no competitivas por unos costes elevados y si se reducen puede ser más interesante utilizar el puerto de Gijón».

El gerente de la terminal está abierto a ampliar el área de influencia, o 'hinterland', de El Musel, dado que en la costa cantábrica solo tiene tráfico contenerizado el puerto de Bilbao, aunque «todo depende del tipo de mercancía. Las hay que pueden tener necesidad de ir a un puerto o a otro por tema de costes, pero si se capta algo del País Vasco no será de gran volumen. Sí, a lo mejor, de León y Burgos», explica.

APM Terminals pertenece a uno de los gigantes del sector, como es el grupo Maersk. Gestiona la terminal gijonesa desde 2016. Tiene capacidad para 112.846 TEUs (contenedores de 20 pies o equivalentes), con una línea de atraque de 350 metros, un calado de once, 24 conexiones refrigeradas y una terminal ferroviaria de 350 metros de longitud. Por sus muelles pasan buques de cuatro líneas regulares que conectan Gijón con el norte del Atlántico y con Canarias, y que año a año incrementan el tráfico de contenedores. En 2016 se movieron 65.896 TEUs, en 2017, 76.717, y el primer semestre de 2018 se llegó a los 40.193. No obstante, Ruiz cifra en un 5% el crecimiento a finales de este año, más bajo que los de los últimos ejercicios: «Vamos a seguir creciendo, pero no van a ser los grandes incrementos como en los años pasados, cuando, además de que las industrias y la economía han ido mejorando, también afectó que hubo una serie de mercancías que antes no venían en contenedor y ahora sí. Por eso creció tanto. Sí habrá un incremento, pero a tasas más moderadas que en años anteriores».

«Pueden venir más buques»

La terminal gijonesa ocupa cuatro hectáreas, pero el gerente indica que, en caso de necesidad, «alrededor tenemos espacios que podríamos utilizar solicitándoselo a la Autoridad Portuaria de Gijón. Además, se podría hacer sin obras». Lo cierto es que, de momento, el espacio disponible es suficiente, así como las dos grúas con que cuenta la instalación. «No tenemos previsto tener más grúas, porque podrían venir más buques sin problemas, ya que tenemos días libres», apuntó Miguel Ruiz.

APM Terminals en Gijón trabaja actualmente en mejorar los servicios para agilizar la logística. Así, acaba de inaugurar una nueva báscula de pesaje de contenedores, un sistema de asistencia para las inspecciones de las cargas por las autoridades de Aduanas, fitosanitarias o sanitarias y una plataforma online para agilizar la tramitación de la documentación de los transportistas. «Intentamos que la logística sea lo más eficiente posible», explica Ruiz, quien asegura que al reducir los tiempos, se mejora el consumo y, por lo tanto, «los costes para toda la cadena logística».

La terminal gijonesa tiene una plantilla de once personas, pero para las operaciones portuarias cuenta con el personal de la estiba.