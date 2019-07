«El Musel es el puerto más seguro desde la Estaca de Bares hasta Pasajes» Ángel Caballero, en el puesto de control de los prácticos del edificio 'La Sirena'. / JUAN CARLOS TUERO Ángel Caballero Cantero | Presidente de la Corporación de Prácticos del puerto de Gijón «Si la ampliación hubiese sido para el tráfico al que estaba destinada -barcos de mucho calado-, habría estado muy bien» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 02:06

De niño se pasaba los días subido en la lancha de los prácticos de Avilés. «Íbamos el perro, que se llamaba 'Liborio', y yo. Éramos los extraños, ni prácticos ni marineros». Aquella querencia por el oficio se transformó en profesión en 1994, cuando Ángel Caballero (Avilés, 1956) dejó de navegar para embarcarse en el practicaje en Cartagena. Desde 1998 ejerce en El Musel, cuya Corporación de Prácticos preside desde 2016.

-¿Cuál es el trabajo de un práctico del puerto?

-Mejorar la seguridad en las infraestructuras portuarias.

-¿Qué particularidades tiene El Musel?

-El Musel es el puerto más seguro de la cornisa Cantábrica, desde la Estaca de Bares hasta Pasajes. No obstante, se manejan barcos de gran porte y calado que precisan de un manejo y control exhaustivos. En invierno, los temporales, los vientos y la altura de olas, de hasta cinco metros, también dificultan el subirse al barco.

-¿Qué implica subirse al barco en esas condiciones?

-Esto es oficio y también requiere destreza y visión para el manejo.

-¿Cómo es el procedimiento para atracar un barco?

-Entramos en escena cuando empezamos a tener contacto por radio y le damos unas pautas a seguir para embarcar con el menor riesgo posible, ayudándonos de la nave para que nos tape la mar o el viento. Una vez subimos la escala y estamos a bordo subimos al puente y charlamos con el capitán sobre la derrota que debe seguir y las características del barco. En diez minutos nos hacemos una idea y a partir de ahí cogemos el mando de la dirección de la nave y la acercamos al muelle, desde donde jugamos con los elementos de maniobra hasta dejarla atracada.

-¿Ha sufrido algún accidente?

-Nunca, he tenido suerte. Sí recuerdo cuando tuvimos que meter el 'Cape Baltic'. El granelero estaba fondeado pero con el mal tiempo el ancla no aguantó. El capitán no siguió nuestras instrucciones y salió por unos bajos del fondeadero. Había olas de cinco metros, tocó fondo con roca y el barco, totalmente cargado, abrió por varios sitios. Hacía agua.

-Y entonces les llamaron.

-El fallecido capitán marítimo Ignacio Fidalgo era un excelente profesional y persona que siempre requirió el asesoramiento del sistema de practicaje. Decidió que si técnicamente era posible, había que meter el barco. Nos jugábamos mucho. Fue uno de los momentos en los que más ganas tuve de que la maniobra acabara rápido.

-¿Cuántos prácticos hay hoy en El Musel?

-Somos seis. El más joven de la Corporación tiene 50 años. Es decir, que hay que renovar la flota.

-¿Y en cuanto a medios?

Estamos servidos. En los últimos años hemos hecho inversiones de casi un millón y medio de euros en embarcaciones nuevas o en equipar a las que ya teníamos. Lo que nos gustaría es que de una vez por todas se firmasen los pliegos de practicaje que llevan años, desde el 98, en la nevera de Puertos del Estado.

-¿Cómo son las relaciones con la Autoridad Portuaria?

-Muy buenas, lo normal entre el practicaje y las distintas administraciones y autoridades portuarias.

-¿Siempre han sido así?

-En el pasado tuvimos bastantes conflictos con nuestra Autoridad Portuaria, ya que por ella han pasado personas que no se han interesado ni lo más mínimo por ciertos servicios técnico-náuticos, como es el caso de Rosa Aza o Emilio Menéndez. En aquella época estuvimos como apestados.

-¿Es distinto con el actual presidente, Laureano Lourido?

-Pensaba que iba a durar cinco minutos, porque llegó rompiendo moldes. Se enfrentó con Sasemar, a quienes Rosa Aza cedió el control del tráfico portuario marítimo cuando nosotros llevábamos haciéndolo gratis desde el año 1998. Y cuando llega la hora de pagarlo, nos lo quitaron. Nos pareció fatal, por eso le planteamos a Lourido nuestro descontento.

Infrautilización

-¿Está infrautilizado El Musel?

-Con su capacidad, obviamente sí.

-¿Se sobreestimó el tráfico para la ampliación?

-No lo sé. Cuando el director me explicaba las perspectivas que se auguraban para el puerto, siempre lo creí. Algo salió mal y los mercados que se preveían por entonces al final no fueron. Pero no creo que el director de un puerto nos hubiera mandado a Holanda a hacer unos cursos para meter los mayores graneleros del mundo, los 'Valemax', si no creyese que eso iba a suceder.

-¿Qué pensaba por aquel entonces?

- Que si la ampliación hubiese sido realmente para el tráfico al que iba a ser destinado, estaba muy bien, porque no se podían albergar barcos con el calado que se pretendía, de hasta 22 metros, en ninguna otra parte. Lo lamentable es que la regasificadora no esté funcionando. Dicen que se construyó una ampliación y una regasificadora sin futuro; a mí me cuesta creerlo.