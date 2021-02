El Muselín y Pescadores se movilizan contra el depósito de carbón y mineral

Vecinos de El Muselín y Pescadores tomarán medidas para intentar que se paralice el almacenaje de carbón y mineral que se está llevando a cabo en una explanada cercana a la Punta Lladra. «Es un espacio que se utiliza para hacer acopio de la basura y ya estamos hartos», denunció ayer José Luis Peón, integrante de la asociación vecinal de Pesacdores y miembro de la directiva de la FAV.

La decisión de la empresa TyC La Mata, una de las empresas que se dedican a la importación y exportación de carbones, ha vuelto a enfadar a los vecinos de ambos barrios, quienes recuerdan que «hace dos años lo empezaron a hacer y se consiguió paralizar, pero ahora, por culpa de la pandemia, no podemos hacer movilizaciones».

No obstante, avanza, no se quedarán parados. «Nos reuniremos las dos zonas afectadas porque no podemos seguir así. Esto es como vivir en un polígono». Y, además, creen que es un agravio comparativo. «Se para una depuradora pero a nosotros no se nos escucha», apostilló.