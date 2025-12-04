La Comisión del Piñole no se opone a una exposición en el Revillagigedo pero exige que la custodia del legado pase del museo actual al nuevo Quienes velan por el legado insisten en esperar al traslado a Cimavilla sin cerrar la pinacoteca, salvo un máximo de diez meses para acometer obras de aclimatación

El futuro del Museo Piñole está claro: se trasladará a la sede de la nueva Tabacalera en Cimavilla. Es el cómo y sobre todo el cuándo lo que está causando problemas. La Comisión que vela por el legado del pintor acaba de hacer público un comunicado para dejar claro que no se oponen a ninguna exposición temporal del artista, pero quieren que el Ayuntamiento de Gijón garantice que el grueso de la colección donada pasará de su actual sede en la plaza de Europa a la nueva en el complejo artístico del barrio alto, independientemente de periplos puntuales fuera, como el previsto en el Revillagigedo. La Comisión no acepta que el museo cierre con la salvedad de lo que llevaría el arreglo, también previsto, de la climatización del viejo edificio y que se extendería «como máximo» diez meses.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:

«La única misión de la Comisión del Museo Nicanor Piñole es velar por el cumplimiento de las condiciones impuestas al Ayuntamiento en la escritura de donación por Dña. Enriqueta Ceñal Costales, viuda de Piñole. Este es el motivo por el que se ha opuesto a que el museo fuese cerrado y quedase sin edificio durante un tiempo indefinido. El dilema que el museo fuese cerrado y quedase sin edificio durante un tiempo indefinido. El dilema no reside en elegir entre una exposición en el palacio de Revillagigedo o que las obras del pintor permanezcan en un almacén. La propuesta, todavía por perfilar en sus detalles, que pareció lograr cierto consenso en la reunión mantenida con representantes del ayuntamiento el 30 de octubre consistía en que el Museo Piñole permanecería en su actual edificio hasta que estuviese disponible el nuevo que se construirá en Cimadevilla, aunque debería cerrar unos meses, un máximo de diez, para acometer obras de instalación de aire acondicionado y un ascensor. Por supuesto, no nos oponemos a que durante esos meses se exponga la obra de Piñole en el palacio de Revillagigedo y que retorne al edificio de la plaza de Europa cuando las obras de reforma finalicen, estamos de acuerdo en apoyar cualquier iniciativa que contribuya al conocimiento y a la difusión de la obra del artista.

Lo que debe quedar claro es que, si finalmente hay acuerdo sobre la propuesta esbozada en octubre, el museo Piñole estaría cerrado un máximo de diez meses por reforma, probablemente el ayuntamiento pueda lograr que las empresas encargadas acorten el plazo, mientras que la construcción del complejo de la antigua fábrica de tabacos se espera que pueda comenzar «en la primavera de 2026», según indica la alcaldesa, ni siquiera eso es preciso, con un plazo de 40 meses (tres años y medio), que nadie puede asegurar que se cumpla«.