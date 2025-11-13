Música clásica con razones

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:49 Comenta Compartir

El ciclo de conciertos 'Música guiada. Conciertos narrados' ofrece una manera diferente de acercarse a la música clásica. En detalle, esta iniciativa organizada por la Universidad Popular y distribuida por los diferentes barrios de la ciudad pretende acercar el género clásico a todos los públicos de una manera amena, clara y sencilla.

Para conseguirlo, las narraciones que acompañan los conciertos brindan al público explicaciones amenas para, además de sentir y dejarse llevar por el sonido, poder entender mejor las obras que se están escuchando. Serán profesionales de primer nivel los que se encarguen de presentar, con cercanía y pasión al mismo tiempo, los repertorios escogidos para estos conciertos, que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

Los conciertos previstos ahondarán en la música desde la corte de Federico el Grande a los tangos de Piazzola, se detendrán en grandes clásicos de la música popular y pondrán el foco en las reinas de la ópera y en los orígenes del jazz.

El lunes 24, Claudia (flauta y narración) y Virginia Fernández (violonchelo) propondrán un viaje transatlántico en el tiempo sin salir del CMI El Coto. Interpretarán piezas de compositores como Johann Sebastian Bach y su hijo, Claude Debussy, Béla Bartok, Astor Piazzolla y Heitor Villa-Lobos, entre otros. El 1 de diciembre, Vero Rubio Trío propondrá en el CMI Pumarín Gijón-Sur, un viaje sonoro, histórico y geográfico por un mapa de música que desdibuja fronteras. Sonarán Bach, Mozart, Beethoven, Glinka, Kórsakov, Kodály o María Teresa Prieto.

Un alegato musical al liderazgo y poder femeninos ofrecerá el 9 de diciembre la soprano Susana Gudín en el CMI Pumarín Gijón-Sur. Y, finalmente, el lunes día 15, en el CMI El Coto, el Cuarteto Arpeggio abordará los orígenes del jazz a través de dos figuras clave: George Gershwin y Scott Joplin.

