«Están naciendo niños con problemas nerviosos por culpa de la polución» Carme Valls, en el palacio de congresos. / A. FLÓREZ Carme Valls, directora de Mujeres, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios: «Evitar los insecticidas es una de las soluciones, pero estamos vendiendo toda nuestra producción ecológica a otros países del continente» P. SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:42

Crítica, pero porque la situación no merece menos. Carme Valls (Barcelona, 1945) alertó ayer durante su ponencia de los importantes daños de la contaminación en nuestra salud y la de las próximas generaciones que se encuentran en un serio riesgo. «Está comprobado que estamos perdiendo memoria y capacidad de aprendizaje», dijo ayer ante el asombro de los presentes.

-¿Cuál es la relación de nuestra salud y el medio ambiente?

-Mala. Hoy he explicado los riesgos que hay en este momento para la salud de la juventud desde el momento de la concepción, el desarrollo del feto y la infancia cuando está expuesto a disruptores endocrinos en el medio ambiente. Estos disruptores son sustancias derivadas de los hidrocarburos de los coches que están tanto en el agua como en el aire y los alimentos. Ahora sabemos que pueden alterar el desarrollo de las glándulas hormonales y también el sistema nervioso central, lo que revierte en dificultades respecto a la memoria y el aprendizaje. Está ocurriendo ya en el momento de la concepción y durante los nueve meses del embarazo.

-¿Existen ya generaciones afectadas?

-Sí. Ya hay constancia de estos problemas. Un estudio que he citado durante mi intervención ponía ejemplos de escuelas ubicadas en zonas muy transitadas y con poco espacio verde donde ya han notado una reducción en la capacidad de memoria de los niños. Están naciendo niños con problemas nerviosos por culpa de la polución.

-¿Qué se puede hacer para frenarlo?

-Se deben utilizar las estrategias que pasan por no contaminar más y, por tanto, no producir más residuos. Reciclar y reutilizar. También hay que tratar de no contaminar el agua con la utilización de puntos verdes, no tirando toallitas, el aceite utilizado... También hay que exigir a las autoridades sanitarias y políticas que tomen medidas globales. Deben controlar la calidad del agua y también de los alimentos.

-¿Cuáles son los factores que más afectan a nuestra salud?

-En primer lugar los insecticidas cuando son utilizados de forma indiscriminada, como viene haciéndose últimamente con algunos muy fuertes que se introducen en los alimentos y que quedan flotando en el agua y el aire. Luego también hay que destacar la polución de los coches y de las fábricas, así como los cosméticos que también tienen sustancias químicas que pueden afectar. La contaminación más grande está en aquello que consumes de forma diaria. Respiras, bebes y comes, y si esto está contaminado, tu cuerpo también lo notará.

-Pero, dado el nivel de producción y demanda del mercado, ¿es posible evitar el uso de insecticidas?

-Sí. Pero se precisa una buena protección de la agricultura ecológica. Algo similar a lo que sucedió en Alemania tras la crisis de las vacas locas, cuando casi el 20% de los productores se ciñeron a este tipo de agricultura. España también está ahí. El problema está en que lo vendemos fuera. Nuestro país, y en concreto Andalucía, son uno de los primeros productores de agricultura ecológica, pero se lo acaban comiendo los europeos, no nosotros.

-¿Es usted optimista?

-No mucho, pero sí voluntariosamente dispuesta para explicar este problema que nadie puede obviar.