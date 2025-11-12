Los narcos dominicanos llegan a los juzgados de Oviedo en medio de fuertes medidas de seguridad Cuatro de los detenidos han pasado a disposición del juzgado que desde hace meses investigaba al grupo criminal

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:08

Los presuntos narcotraficantes dominicanos asentados en Gijón y que el domingo protagonizaron en Toledo un tiroteo con la Policía en el que murió un miembro de la banda, han llegado a los juzgados de Oviedo en medio de fuertes medidas de seguridad. Cuatro de los detenidos han pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 1 que desde hace meses investigaba al grupo criminal.

Las actuaciones permanecen bajo secreto para preservar los trabajos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en torno a una de las bandas más peligrosas de las que se tiene constancia en el Principado y que operaban, supuestamente, como sicarios, traficantes y cobradores de deudas a grupos rivales.

Se espera que permanezcan en el juzgado durante las próximas horas. De forma paralela, los investigadores continúan con los registros en distintas localidades de la región después de que en los últimos dos días los trabajos se hayan centrado en domicilios y locales de hostelería de Gijón.