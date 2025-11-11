El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Agentes de la Guardia Civil durante una redada en Gijón esta mañana dentro del operativo en el que murió un narco en Toledo.

Agentes de la Guardia Civil durante una redada en Gijón esta mañana dentro del operativo en el que murió un narco en Toledo. Damián Arienza

Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro

Hay otros tres presuntos miembros de la banda criminal detenidos en Asturias. Investigan si la banda está detrás de episodios violentos perpetrados en la región en el último año

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Les seguían la pista desde hacía meses, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional al cruzarse sendas investigaciones sobre la misma banda de narcotraficantes ... que operaban en Asturias y estaban considerados como uno de los grupos más activas de venta de cocaína en la región. El domingo la compleja investigación explotó de forma precipitada en Toledo, cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO) se dispuso a detener a cuatro de los integrantes que se habían desplazado desde Gijón hasta la localidad de El Casar de Escalona para secuestrar a un miembro de un grupo rival por una deuda relacionada con un alijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  4. 4

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  5. 5 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
  10. 10 Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro