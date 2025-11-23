El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Niñas y niños en el Acuario de Gijón este domingo al mediodía durante la videoconferencia con L'Anguleru. Damián Arienza

Navidad en Gijón: de Mariah Carey a L'Anguleru

El tradicional personaje asturiano de la Navidad mantuvo este domingo una videoconferencia en el Acuario gijonés antes de iniciar su viaje desde América a Asturias

E. C.

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Si Mariah Carey es la encargada de dar el arranque y el pistoletazo de salida a la Navidad en el mundo, en Asturias ese honor lo tiene L'Anguleru, una suerte de Papá Noel a la asturiana. La tradición en el Principado vuelve a encender su propia magia con el inicio del viaje del personaje desde el mar de los Sargazos, en América, un ritual que ya forma parte de la identidad navideña de nuestra tierra.

Antes de comenzar su travesía rumbo a Asturias, L'Anguleru protagoniza un encuentro muy especial, el cual tuvo lugar este mediodía, en el Acuario de Gijón. Un momento entrañable donde niños y niñas pudieron hablar con él, contarle sus deseos, pedirle regalos y desearle un buen viaje hacia Asturias.

Precisamente, este gesto se ha convertido en una metáfora emotiva de la emigración asturiana hacia América, recordando aquellos viajes que marcaron la historia de tantas familias. Al finalizar la Navidad, el personaje siempre regresa al mar de los Sargazos, pero a finales de noviembre vuelve a Asturias para acompañar a quienes creen en la magia más asturiana.

La despedida de L'Anguleru a través de esa videoconferencia marca el inicio oficial de la Navidad en Asturias. Desde ese instante, la ilusión comienza a crecer en todo el territorio. La travesía simbólica durará dos semanas y el personaje llegará a Asturias el viernes 5 de diciembre. A partir de ahí recorrerá concejos y parroquias, revisará el estado de la naturaleza y se preparará, junto con Lolina, para llevar regalos a todos los hogares que mantienen viva esta tradición única.

