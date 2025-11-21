La Navidad se planta en la plaza Mayor de Gijón

Iván Villar Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

A escasos días del encendido de la iluminación navideña, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, la empresa Germán Vizcaíno sigue avanzando en la ornamentación de las calles de Gijón. Y tras semanas instalando arcos y figuras tridimensionales por distintas zonas de la ciudad, le ha llegado el turno a la plaza Mayor, donde este viernes se 'plantó' el ya tradicional abeto artificial gigante que durante las navidades sustituye a la farola central de este emblemático espacio de la ciudad. Lucirá bajo un 'techo' de bolas, figuras romboidales, estrellas y renos voladores.

Este año la Navidad se iluminará con 5.366.240 puntos de luz, repartidos por 265 ubicaciones, incluidas las 26 zonas rurales. 760 arcos, 211 elementos tridimensionales, 330 motivos y 660 árboles, así como 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas, conformarán una propuesta a la que este año se sumarán los terrenos del nuevo paseo litoral que se está acondicionando en parte de los antiguos suelos de Naval Gijón.