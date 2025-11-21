El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Operarios trabajando en el montaje del árbol de Navidad de la plaza Mayor. Simal
Alumbrado navideño

La Navidad se planta en la plaza Mayor de Gijón

Arranca la instalación del ya tradicional abeto gigante que durante las fiestas sustituye a la farola central de este emblemático espacio de la ciudad

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:29

A escasos días del encendido de la iluminación navideña, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, la empresa Germán Vizcaíno sigue avanzando en la ornamentación de las calles de Gijón. Y tras semanas instalando arcos y figuras tridimensionales por distintas zonas de la ciudad, le ha llegado el turno a la plaza Mayor, donde este viernes se 'plantó' el ya tradicional abeto artificial gigante que durante las navidades sustituye a la farola central de este emblemático espacio de la ciudad. Lucirá bajo un 'techo' de bolas, figuras romboidales, estrellas y renos voladores.

Este año la Navidad se iluminará con 5.366.240 puntos de luz, repartidos por 265 ubicaciones, incluidas las 26 zonas rurales. 760 arcos, 211 elementos tridimensionales, 330 motivos y 660 árboles, así como 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas, conformarán una propuesta a la que este año se sumarán los terrenos del nuevo paseo litoral que se está acondicionando en parte de los antiguos suelos de Naval Gijón.

