Navidades inclusivas en La Gota de Leche, en Gijón La sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales es adornada estas navidades por usuarios de los centros de apoyo a la integración

El concejal Guzmán Pendás celebra, junto a los participantes, la instalación de un árbol de Navidad en la centenaria Gota de Leche.

L. F. Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 19:36 Comenta Compartir

El edificio de La Gota de Leche, sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, vive esta Navidad de una manera muy especial, coincidiendo además con el año de su centenario. Por primera vez, el interior del edificio se ha llenado de adornos navideños hechos a mano y con mucho cariño por los alumnos usuarios del Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) de Gijón y de los talleres del Servicio Municipal de Programas de Apoyo en el Entorno (SEMPAE). Desde detalles del árbol de Navidad hasta guirnaldas y decoraciones para todas las dependencias.

En total, 24 personas han participado en esta experiencia creativa, acompañadas en todo momento por el equipo profesional del CMAI, coordinado por Alejandra Zurbano. El CMAI es un centro de día que ofrece actividades ocupacionales y educativas —talleres ocupacionales, aula educativa y comedor— a personas adultas de entre 50 y 65 años en situación de diversidad funcional intelectual y/o dependencia. Cada pieza elaborada refleja su esfuerzo, su ilusión y sus ganas de aportar algo bonito a un edificio que es también un símbolo de cuidado y apoyo en la ciudad.

El concejal de Servicios Sociales y presidente de la FMSS, Guzmán Pendás, junto con la directora de la Fundación, Covadonga Landín, y todos los profesionales que trabajan en La Gota de Leche, recibieron los adornos, agradeciendo emocionados el trabajo realizado y el detalle de compartirlo con toda la ciudadanía.

«Quiero dar las gracias, de corazón, a cada una de las personas que ha van a hacer posible esta Navidad tan especial en la Gota de Leche» señaló el concejal popular Guzmán Pendás. «Detrás de cada adorno hay horas de trabajo, de acompañamiento y de cariño. Es también un reconocimiento al gran equipo profesional del CMAI y del SEMPAE, que cada día demuestra que la inclusión se construye con gestos concretos como este», afirmó.

«En un año tan significativo para este edificio centenario, la Navidad llega de la mejor manera posible: de la mano de unas personas que han puesto corazón, tiempo y dedicación en llenar de vida, color y calidez cada rincón», subrayó Guzmán Pendás.

Temas

Navidad

Gijón