«No es necesario comprar coche, convierte el que tienes en eléctrico»

Manuel Amor (Talavera de la Reina, 1982) es profesor de Tecnología y coordinador TIC en el Colegio San Patricio de Madrid. Recientemente, creó junto a sus alumnos de Bachillerato un proyecto que consistió en transformar un 600 en eléctrico. La muestra de ello está en Citech.

-¿Cómo surgió la idea?

-Queríamos hacer un proyecto diferente y les propuse a los chicos convertir un Fiat 600 en eléctrico.

-¿Lo había visto ya en algún lado?

-No, no lo había visto en ningún lado. Se me ocurrió sobre todo por el tema de la movilidad, la contaminación y la economía circular. Queremos que todos los coches sean eléctricos, pero no es necesario que compres otro coche, convierte el que tienes en eléctrico. Si se le cambia el motor que tiene por uno eléctrico, puede funcionar. A partir de la idea sí que empezamos a investigar y vimos que ya se había hecho.

-¿Cual es el objetivo?

-Que la gente comprenda que no es tan complicado hacerlo, aunque sí que es necesario que la normativa cambie. Por ejemplo en Alemania vas a la ITV con una transformación con el proyecto del ingeniero y del taller que te lo ha hecho, lo miran y si está bien hecho te lo dan y circulas con él. Aquí aún queda por hacer.

-¿Supone un coste elevado?

-La clave del coste son las baterías. En función de cuánta autonomía quieras que tenga el coche necesitará baterías más o menos potentes. Con las baterías y mucha parte de la restauración lo hemos conseguido hacer por unos cuatro mil euros. Eso sí, tenemos unas baterías que nos da para hacer unos veinte kilómetros. Teniendo unos bloques de baterías un poco mayores, aún siendo más caros no sería desproporcionado el coste.

-¿Cuánto tiempo les llevó?

-Contando la formación, documentarnos, gente que nos suministrase material y de más supuso un curso académico entero.

-¿Además de cuidar el medioambiente por ser eléctrico, de qué otra forma lo hace?

-Le colocamos un pequeño panel solar para que recargue las baterías. Ayuda un poco.

01:33 Vídeo.