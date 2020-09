«Necesitaba vomitar esta historia para reflexionar y superar momentos de vida» José María Diez muestra su libro durante la presentación. / ARNALDO GARCÍA José María Diez, acaba de publicar su libro 'Historia de unos pasos' | El libro, «un recorrido vital, lleno de anécdotas, risas y lágrimas», se gestó durante la pandemia, cuando el autor hacía el Camino de Santiago SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Lunes, 14 septiembre 2020, 01:05

Para José María Diez (Palencia, 1976) escribir 'Historia de unos pasos' ha sido una auténtica terapia. Un momento vital complicado, un tiempo necesario para reflexionar y una pandemia son ingredientes colaterales que han dado como fruto su ópera prima. El libro, que se presentó el sábado en Toma 3, estará esta semana en las librerías.

-Su primera obra. Una historia muy personal.

-Nació de la necesidad de compartir pensamientos personales y sentimientos universales. Necesitaba vomitar esta historia para reflexionar y superar momentos de vida para yo mismo poder asumirlas.

-¡Cuántas veces le preguntarán si el personaje de su historia es usted mismo!

-El protagonista es un peregrino que habla en primera persona y eso siempre da lugar a que te lo pregunten. Tiene mucho de mí, de mis sentimientos, de mi vida, pero no soy yo. Y al que no quise ponerle nombre para que nadie lo identifique con una persona determinada.

-Se gestó durante la pandemia, haciendo el Camino de Santiago Francés.

-Sí. Por todo ello es un libro muy especial. El 22 de febrero comencé el Camino de Santiago. Estando en Astorga se decretó el estado de alarma. Y allí me encontré yo con tres alemanes, uno de Canadá, otro de Nueva Zelanda... Total, que tiré para casa y me llevé a los tres jóvenes alemanes que no podían encontrar transporte de regreso a casa. Me pasó de todo, cuando los acerqué para coger un vuelo, los llevé a Bilbao y allí nos paró la policía. Pasamos todo tipo de peripecias. Pero de todo ello nació una bella amistad.

-Un recorrido en el que hay reflexión y se cuestionan muchas cosas.

-Es un recorrido vital. En el que hablo del pasado, del presente y del futuro; del amor; de la vida y la muerte; de lo bueno y lo malo; de la crítica ajena y la autocrítica; del condicionamiento social y del sistema político económico en el que estamos sumergidos.

-Usted estaba intentando superar un hecho doloroso. ¿Ha sido un libro terapéutico?

-Todo parte de la muerte de mi madre. Fue muy repentina y yo no era capaz de asumirlo. Por eso, hay mucho de ella en el libro. Tenía demasiado dentro y no era capaz de que saliera fuera. Ha sido una auténtica terapia, sí.

-¿Siente, pues, que ha cerrado una herida?.

-He cerrado una herida y una etapa. Cuando mi padre leyó la historia me dijo que él había sentido lo que yo reflejaba en esa historia. Sus sentimientos por la muerte de mi madre eran idénticos a los míos. 'Lo viviste como yo', me dijo.

-Hay tristeza en esta narración.

-Sí, pero también hay mucho humor. La gente me ha dicho que ha llorado, pero también se ha reído mucho. Y eso es lo que yo quería. Necesitaba compartir las cosas que nos pasan a todos. Y también hay mucho amor. Hay una historia de amor porque, al final, todos queremos que nos quieran.

-Hay quien dice que es un libro de autoayuda...

-De alguna forma sí, aunque esta etiqueta da lugar a error, pero es verdad que pretende ayudar. Hay un hospitalero con el que hice migas y que tiene un albergue. Una peregrina lo conoció y se enamoraron. Cuando lo leyeron me dijeron que tenía un espíritu humanitario, que les había llegado al corazón.