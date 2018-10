«Necesitamos que nos entiendan» La fachada del Ayuntamiento gijonés, iluminada con ocasión del Día Nacional del TDAH. / CAROLINA SANTOS Los niños con hiperactividad pueden experimentar problemas de rendimiento escolar, baja autoestima y frustración EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 27 octubre 2018, 03:35

El profesor habla. Él escucha y atiende a la pizarra. Mira -apenas un segundo- por la ventana. Pasa una gaviota. Y ya está perdido. «Me puedo pasar media hora así, mirando al patio sin darme cuenta, a no ser que alguien me avise». No puede evitarlo: «Veo u oigo un estímulo y tengo que mirar. Quizás tú puedas elegir no hacerlo, pero yo no». Es un impulso irrefrenable que sienten los niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y que explica, con claridad meridiana, J. G. R., gijonés de doce años aquejado de esta dolencia de origen neurobiológico que afecta, según la Asociación de Niños Hiperactivos (Anhipa), a aproximadamente 6.000 niños asturianos. «O atiendes a una cosa, o a otra. Cuesta que la cabeza se concentre en una única tarea».

Puede que se haya despertado a las 5.30 horas para repasar un examen, que entre en el aula y lea las preguntas, pensando en plasmar la respuesta correcta que ha trabajado durante horas, pero también que acabe llenando el folio de información secundaria olvidando, por el camino, responder a la correcta. O que no le dé tiempo a terminar. O que el profesor no entienda su letra, dado que «nos cuesta mucho expresarnos por escrito y te sientes impotente».

Déficit de atención, impulsividad e hiperactividad son las conductas que más se ven en estos niños, comportamientos «que todos tenemos, pero que ellos experimentan con mayor frecuencia e intensidad», explica Ana López Rodrigo, psicóloga de la asociación. Muchas veces tienen problemas de rendimiento escolar y el esfuerzo invertido no se traduce en resultados. Y a menudo su inquietud se confunde con el mal comportamiento. Aunque «cada niño es distinto y puede tener un perfil muy diferente», familias y especialistas coinciden: es fácil que sientan «una enorme frustración, baja autoestima e inseguridad» que no hacen sino empeorar su situación.

Niño, familia y centro

Según la psicóloga, hay tres pilares fundamentales que se trabajan en la asociación: el niño, la familia y el centro escolar. El trabajo con las familias es «lo más importante y lo que más resultados da». Los padres, que como Beatriz Fernández se enfrentan a profesores escépticos y a su propia frustración, están a veces «agotados». «El esfuerzo que hacemos para conseguir leer y escribir es enorme, pero a veces no consigues llegar al mínimo. El primer día de medicación, con siete años, llegó a casa contentísimo y me dijo: 'Es la primera vez que he podido leer. Te juro que hasta ahora no lo hacía adrede, lo intentaba, pero no podía'. Hay cosas que les cuestan un imperio», ejemplifica Carmen Rodríguez, madre de un niño con TDAH. «Necesitan ser expertos en modificación conductual y afrontar sus emociones, porque si no están bien, es complicado que el niño avance. Su casa debe ser todo lo contrario a un entorno hostil», indica la psicóloga. La última rama es el colegio: «Debe estar informado, para no malinterpretar, y contar con pautas».

A muchos niños -y padres- les gustaría tener profesores como Israel Suárez Rodríguez. Sus alumnos con TDAH saben las preguntas que entrarán en el examen, que siempre son «directas». Si la cuestión es multirrespuesta, dibuja guiones para que los niños se den cuenta y no olviden ningún punto. Si no entiende la letra, pregunta oralmente. «No lo pongo más fácil, simplemente les doy acceso en igualdad de condiciones y valoro el esfuerzo, no el resultado», resume. Tiene esa sensibilidad que piden las familias, que con Laura Collado al frente solicitan formación para el profesorado. ¿Y los niños? «Sólo necesitamos que entiendan lo que nos pasa».