«Necesitamos nuevos métodos de enseñanza que lleguen a los jóvenes con dificultades»

Para quien fuera profesora titular de Historia de la Educación en la Universidad de Oviedo, Aida Terrón, «los alumnos exitosos que marcan el ritmo, el nivel, 'excluyen' a los que no tienen las mismas condiciones que ellos». Así lo manifestó ayer, en el Antiguo Instituto, con motivo del cierre de las actividades que el grupo Eleuterio Quintanilla organizó para celebrar sus 25 años de existencia.

Durante el acto, Terrón se encargó de destacar la labor de esta entidad y la esencia de la misma, mientras que el catedrático de la Universidad de Oviedo del departamento de Ciencias de la Educación, José Luis San Fabián, se encargó de mencionar algunos de sus proyectos más destacados.

Para esta docente ya jubilada, «existe un problema de raíz en el sistema educativo que lleva vigente desde finales del siglo XIX y se mantiene a día de hoy: la idea de la 'escuela nacional'. La realidad es otra, una doble escuela que engloble también a los inmigrantes».

Desde su punto de vista, para el grupo Eleuterio Quintanilla, la educación que siempre se ha considerado intercultural «no es suficiente, pues no solo es un problema de cultura, sino de injusticia, de clase. El antirracismo no es solo una mirada. Esos alumnos que vienen de otros países son los hijos de las mujeres que limpian o de los que vienen a recoger fruta. Para ellos eso implica estar por debajo de otros estudiantes con los que van a clase», aseguró. Por ello, dijo, «es importante inventar nuevas metodologías de enseñanza que abarque los problemas de la vida, lo emocional, lo artístico... Que llegue a los jóvenes con más dificultades». Terrón reconoció que lo que dice y hace el grupo «es sano y saludable. Trata de combatir la xenofobia, es un movimiento de enseñantes cuya seña de identidad es producir materiales para el trabajo docente desde una perspectiva antiracista».

Por su parte, José Luis San Fabián aseguró que el grupo «recuerda lecciones de hace no tantos años que si no se mantienen vivas a través de la educación corremos el riesgo de repetirlas». Este docente considera que «hay una serie de cuestiones que no se están transmitiendo a los jóvenes. El holocausto, las migraciones, los refugiados... Pueden volver a ocurrir».