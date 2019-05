«Necesitamos señales y badenes. Hay coches que van como cohetes» José María Rubiera, a las puertas del local de la asociación. / ARIENZA José María Rubiera | Presidente de la asociación de vecinos de Castiello «Tenemos un local que es un sótano frío y lleno de humedad. Con un mejor espacio podríamos organizar más actividades» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 6 mayo 2019, 02:39

José María Rubiera asumió hace un mes la presidencia de Castiello con las prioridades claras: un local nuevo para retomar las actividades vecinales y un cambio en la gestión del tráfico que rebaje la peligrosidad en las carreteras de la parroquia.

-Finalmente, ha dado el paso de encabezar la asociación.

-Yo era vicepresidente. Cuando falleció Ovidio, el anterior presidente, cogí el cargo hasta estas últimas elecciones. Como no se quiso presentar nadie, casi me vi obligado. En cuanto el ahora vicepresidente se jubile, cogerá él el cargo.

-Parece que quema la presidencia.

-(Risas). No es por nada en concreto, pero es que yo desconozco muchas cosas. El vicepresidente conoce mejor cómo funciona todo, es ingeniero y abogado así que es la mejor opción. Si podemos cambiar a mitad de mandato será él quien ocupe el cargo. Si no, lo haremos los dos. Yo lo que no quiero es llevar el tema del papeleo.

-¿No cree que es importante disponer de una asociación de vecinos articulada y activa?

-La verdad es que sí. Intentamos resolver la mayor cantidad de problemas que podemos, siempre a nivel parroquial. La gente lo agradece. También es verdad que de Castiello quedamos pocos. Hay mucha gente de fuera.

-Parece que en los últimos años estos colectivos han perdido cierto peso.

-No es que pierdan peso, es que la gente no quiere implicarse. Yo me metí de rebote, me convencieron «para hacer bulto» y mire dónde estoy ahora (risas). Luego está el hecho de que la gente joven tampoco está interesada. Cada vecino ya tiene bastante con lo suyo, así que no quiere más trabajo.

-¿No hay excepciones?

-Claro. Luego hay gente que se presta encantada. En esta nueva junta acabamos de meter a una mujer que tiene ochenta y pico años. Le gusta siempre estar implicada en todas las actividades que hacemos y ha terminado por unirse a la directiva. Está siempre viajando por el mundo, pero se agradece.

-Una de las grandes demandas de la asociación es mejorar el local. ¿Será para este mandato?

-Esperemos. El local en el que estamos es un sótano, con el frío y la humedad que conlleva. Lo que queremos es que nos dejen un espacio en la planta de arriba, junto al centro de autismo que prevén abrir. En febrero, el concejal Arrieta me dijo que estaban a punto de aprobar los presupuestos para reformar y ocupar las antiguas escuelas y que en cuestión de unos meses estaría listo. Ahora, con las elecciones y el posible cambio de gobierno tenemos un problema. No sé si conseguirán cerrarlo antes, pero al centro de autistas también le corre prisa.

-¿Han dejado de organizar muchas actividades por falta de una sede ?

-Sí. Aquí en invierno, con el frío que hace no viene nadie. En la planta de arriba se podrían hacer más cosas. Me gustaría que hubiera una tertulia una vez a la semana. También compramos en su día una televisión que está guardada porque con la humedad que hay aquí se estropearía.

-Afirma que Castiello tiene un problema con el tráfico.

-Sí. Necesitamos soluciones. Hay coches que van como cohetes. Yo mismo tuve un accidente hace poco por un coche que adelantó por encima de la velocidad máxima permitida y me embistió cuando salía de casa. No nos mató de milagro. Llevamos tiempo pidiendo bandas de goma o badenes, para controlar la velocidad. Incluso mandamos un escrito al Ayuntamiento, pero no nos hicieron caso. Luego muchos conductores se saltan las normas y cruzan las rotondas sin respetar nada. En la del Curullo, por ejemplo, habría que poner algunos pivotes para obligar a hacer la rotonda completa, y no atajar por el medio. Esas cosas deberían tenerlas ya hechas. El que quiera saltarse las normas se las va a saltar, pero por lo menos que haya señales.

«Aquí no vino nadie»

-Castiello también es una de las zonas más castigadas por la plaga de jabalís. ¿Cómo llevan este tema?

-Esa es otra. Hay terrenos, que fueron comprados para hacer pisos cuya construcción se lleva anulando varias veces, que están totalmente descuidados, con una vegetación que es como la de una selva. Eso es perfecto para que los jabalíes se embosquen y queden en la zona. Si lo adecentasen, tendríamos que lamentar menos destrozos.

-Vienen elecciones. ¿Han recibido ya a muchos candidatos?

-¡Qué va! Aquí no vino nadie. Creo que fueron a la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales. Con eso es bastante. Qué más da lo que pidas si luego te van a dar lo que les parezca (risas). Bastantes líos tienen entre ellos. Hablando todos parecen buenos, luego si lo hacen o no es otra cosa.