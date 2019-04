«Negociaremos con quien haga falta, pero huyendo de los extremos» José Carlos Fernández Sarasola, en las dependencias del Ayuntamiento. / DAMIÁN ARIENZA José Carlos Fernández Sarasola | Concejal y candidato a la Alcaldía por Ciudadanos «Hemos hecho más de noventa propuestas en el Pleno, pero Foro las dejó durmiendo el sueño de los justos» I. VILLAR GIJÓN. Lunes, 22 abril 2019, 02:11

José Carlos Fernández Sarasola repetirá en mayo como candidato a la Alcaldía de Ciudadanos, con el reto de trasladar a la Corporación el crecimiento experimentado en el ámbito nacional por su partido en los últimos años.

-Solo el portavoz de IU y usted repiten como candidatos en estas elecciones. ¿Cómo lo interpreta en su caso?

-Como una muestra de la confianza del partido en la línea que hemos seguido estos cuatro años en el grupo municipal. Ha sido un tiempo de aprendizaje y de asentarnos en el Ayuntamiento. Conmigo como único concejal, éramos el grupo más pequeño y eso ha supuesto mucho trabajo. Creo que el partido ha visto que ese trabajo ha sido bueno, y esperamos que también lo vean así los ciudadanos.

-¿Se pensó mucho si aceptaba?

-Desde el principio he manifestado mi total compromiso con el partido y trasladé al secretario de Acción Institucional mi disposición para lo que consideraran oportuno: seguir aquí, ir a otro sitio, no estar en ninguno... Soy trabajador de Telefónica en excedencia y no tendría ningún problema en volver allí el 14 de junio. Pero esto es algo que me gusta y cuando das este paso es porque crees que las cosas se pueden mejorar. Y cuando me dijeron que estaban interesados en que continuara, me pareció estupendo. Y no es un premio para mí, sino para todo el equipo que estamos en el grupo.

-Se dijo que nombres que hoy encabezan otras candidaturas sonaron para la de Ciudadanos...

-Hay más rumores que realidades. No sé si el partido tuvo siempre claro o no cuál sería el candidato, pero con ninguna de las personas sobre las que se han oído cosas se comentó nada.

-Entonces en ningún caso es usted candidato por descarte.

-No, no se habló con nadie.

-¿Qué sabor le deja este primer mandato?

-Por nuestra parte, muy bueno. Han sido cuatro años de aprendizaje, de presentar muchas iniciativas... Creo que vamos a acabar el mandato con casi noventa propuestas realizadas en el Pleno, sobre muchos temas. La parte agridulce es que el gobierno de Foro haya dejado todo ese trabajo durmiendo el sueño de los justos. De lo poco que salió adelante es la ordenanza de transparencia, que por otra parte era una obligación legal. Pero temas como la compra pública innovadora o la residencia de estudiantes, en los que hemos insistido mucho, se han quedado en el tintero. Incluso últimamente llevamos la apertura de comedores escolares para los institutos y se ha quedado en una cosa extraña y descafeinada.

-¿Cuáles son los principales retos para los próximos cuatro años?

-Los veremos en el programa, que estamos cerrando y ya tiene en torno a 500 propuestas. Algo importante es mejorar la situación económica de la ciudad. En este último mandato se ha desmontado aquel halo de Foro de que haría una gestión maravillosa. Dejan un Ayuntamiento totalmente intervenido en la parte financiera, con unos presupuestos prorrogados que obligan a constantes modificaciones y en uno de los apartados más importantes, la inversión, la ejecución es ínfima.

-Argumentan tener las manos atadas por cuestiones como la regla de gasto...

-Indudablemente, hay una ley de estabilidad que limita, pero cuando llevaron adelante con Podemos e IU uno de sus proyectos estrella, la renta social, ya había informes que decían que se iba a incumplir la regla de gasto. Avisados estaban. No es cosa del azar ni culpa de nadie de Madrid, sino de no haber sido eficaces y eficientes en la gestión.

Sin veto al PSOE

-¿Con quiénes estarían abiertos a pactar?

-Veamos primero el resultado, porque a lo mejor tenemos nosotros la mayoría. La línea será la que hemos marcado desde que llegamos, que es la de dialogar con todos. Este mandato presentamos propuestas con todos los grupos, a nadie le pusimos líneas rojas.

-¿Ni las pondrán ahora?

-Las únicas serán las que marque nuestro programa. Seguiremos sentándonos con quien haga falta y con quien crea en un proyecto para Gijón. Eso sí, huyendo de los extremos. De uno y de otro, porque son partidos alejados de nuestras ideas programáticas.

-¿En esos extremos está Vox?

-Ellos se consideran ultraconservadores, por lo tanto son uno de esos extremos.

-¿Compartiría gobierno con ellos?

-No, en principio no vamos a compartir nada, porque su programa está muy lejos del nuestro. Y por tanto es difícil llegar a negociar con ellos.

-¿Vetarán también al PSOE como ha anunciado Albert Rivera?

-Ese veto, por llamarlo de alguna manera, es a Pedro Sánchez, porque ahora solo negocia con los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos y eso es algo que no entra en nuestra línea programática sobre la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Pero en el ámbito local no existe veto a nadie. Partiendo de nuestro programa, nos sentaremos con quien haga falta.