«Esto no es un negocio. No vamos a jugarnos nuestro patrimonio» Omar López. / DANIEL MORA La comisión de festejos de Cimavilla ha decidido cancelar sus fiestas como medida de protesta ante la falta de ayudas P. SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 3 junio 2019, 01:24

La ciudad pierde para este verano una de sus fiestas más emblemáticas. La comisión de festejos de Cimavilla ha decidido cancelar la celebración como medida de protesta ante la falta de subvenciones y las trabas burocráticas que se encuentran a la hora de tramitar los permisos. «Le comentamos al Ayuntamiento que necesitamos ampliar la ayuda y un local nuevo para trabajar en la decoración y la programación de los festejos. No nos hicieron caso ni nos dieron ninguna solución», afirma Omar López, uno de los organizadores de las fiestas.

El aspecto económico es una petición extensible a todas las parroquias, pero en el caso de Cimavilla, la necesidad de un aumento en la financiación parece más que evidente. «Las fiestas nos suelen costar unos 100.000 euros. El Ayuntamiento nos da 2.000. Está claro que las cuentas no salen», afirman desde la comisión de festejos, donde inciden en que, para evitar que la celebración perdiese sus raíces y se convirtiese en un negocio, son los vecinos quienes se hacen cargo de todos los gastos. «Asumimos la gestión hace casi cuatro años, pero no nos podemos jugar nuestro patrimonio. Esto no es una empresa. Si la fiesta sale mal la responsabilidad económica recae directamente sobre los vecinos. Bastante hacemos ya dedicándole tiempo a la decoración y a intentar mejorar cada año», explican.

Un millón de presupuesto

Desde Cimavilla esperan que con el cambio de Corporación los barrios recuperen el peso perdido en el plano económico. «Solo pedimos un poco de equilibrio. El Ayuntamiento maneja un presupuesto para fiestas que ronda el millón de euros. De ellos, 980.000 los dedican a festivales privados. No entendemos esta desproporción. Las fiestas de los barrios nunca se van a mover de la ciudad, otras celebraciones privadas igual sí», reivindican desde el barrio, a lo que suman los problemas burocráticos. «Te piden muchas licencias sin sentido. Alguna consiste en llevar un papel, pagar 600 euros y que una persona, sin acercarse a la instalación firme», se quejan.