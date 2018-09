Unas «300 ó 400 avispas» obligaron a suspender el acto del Pueblo de Asturias La Comisión de Cultura reaviva la polémica del verano. Foro insiste en las velutinas y la oposición habla de incongruencia y 6.000 euros perdidos A. PRESEDO GIJÓN. Viernes, 7 septiembre 2018, 02:08

Las causas de la abrupta suspensión el 4 de agosto del acto del 50 aniversario del Pueblo de Asturias siguen siendo siendo un misterio por resolver para la oposición. Las explicaciones dadas ayer por la concejala Montserrat López en la Comisión de Cultura, incidiendo, de nuevo, en motivos vinculados a la aparición de un nido de avispa asiática no solo no convencieron a nadie, sino que fueron motivo de no pocos comentarios irónicos.

Mario del Fueyo, de Xixón Sí Puede, aseguró que Esteban Aparicio, edil de Seguridad Ciudadana, «sufre inexplicables viajes en el tiempo que le permiten conocer un viernes de noche que el domingo por la mañana se descubriría un nido de avispas». De esta forma, hace mención a que la suspensión se cerró el 3 de agosto, viernes, pasadas las nueve de la noche y el nido citado no apareció en la bolera, según informes oficiales, hasta el domingo, es decir, casi dos días después. Por el medio, el sábado, día 4, por la mañana, iba a ser celebrado el aniversario que, ahora, tendrá lugar este próximo domingo. IU asegura que «la versión del Ayuntamiento no se sostiene», cita que habían sido cursadas 300 invitaciones y precisa que la suspensión ocasionó unas pérdidas de 6.000 euros por los conciertos suspendidos pese a que el Pueblo de Asturias nunca se cerró y ni siquiera el mismo sábado se dejó de jugar a los bolos bajo el nido en cuestión. El concejal del PP Manuel del Castillo pidió explicaciones por escrito y, entre las respuestas, Montserrat López precisó que el nido podía contener «de 300 a 400 avispas asiáticas».

La oposición opina que la imposibilidad de asistir al acto de Carmen Moriyón, que estaba en el Descenso del Sella ese día, fue la auténtica causa de la polémica suspensión.