Nieves Roqueñí promete «transparencia» a los vecinos y defiende el acceso al puerto de El Musel por Aboño

Fue una primera toma de contacto con la nueva dirección de El Musel de la que el presidente de la federación vecinal (FAV), Manuel Cañete, ... admite que no esperaba grandes resultados, más allá de poder trasladarle directamente a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, las principales preocupaciones vecinales en lo que respecta a la actividad presente y futura del Puerto, entre las que destacan el impacto ambiental de los nuevos proyectos industriales y el tráfico pesado que sigue atravesando el corazón de La Calzada tras el frustrado vial de Jove.

«Le hemos pedido que hagan todo lo posible por evitar el paso de camiones con cargas peligrosas por el casco urbano. Y aunque nos han asegurado que le dicen piden a las empresas situadas en el Puerto que no transiten por Príncipe de Asturias, la realidad es la que es y algo tendrán que hacer desde la Autoridad Portuaria, desde el Ayuntamiento o desde el Principado para que se cumpla la normativa a ese respecto», señaló Cañete tras el encuentro. Aseguró que existe «preocupación» por «las nuevas movilidades» que pueden ir asociadas a la implantación de más actividades en los terrenos portuarios, criticó que se apueste por su conversión en un espacio industrial y lamentó la «opacidad» existente al respecto, «porque muchas veces no sabemos lo que va a llegar hasta que ya está en marcha». Agradeció no obstante la disposición que le trasladó la Autoridad Portuaria a mantener reuniones periódicas con el movimiento vecinal y ofrecer charlas en las asociaciones e incluso visitas a las empresas instaladas en El Musel, así como a trasladar información sobre los planes de seguridad y emergencias.

«Este Puerto tiene un compromiso firme de transparencia y colaboración con la ciudadanía de Gijón. Nuestros primeros contactos fueron con las asociaciones vecinales de la zona oeste, y ahora, una vez recibida su solicitud este mismo mes, lo hemos hecho con la FAV, destacó la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, haciendo hincapié en la necesidad de mantener una buena convivencia con los vecinos. Se comprometió a colaborar con las diferentes administraciones en la búsqueda del »objetivo compartido« de disponer de unos nuevos accesos para El Musel, defendiendo como la opción más adecuada los túneles de Aboño. Roqueñí trasladó además a los representantes vecinales un mensaje de tranquilidad con respecto a las nuevas actividades industriales previstas en El Musel, asegurando que se les exigirán todas las garantías para minimizar los posibles impactos ambientales negativos.

Manuel Cañete estuvo acompañado por Charo Blanco y José Luis Fernández, mientras que por la Autoridad Portuaria estuvieron también su director, José Luis Barettino, y el responsable de relaciones institucionales, José Luis García.