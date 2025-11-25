El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, y el presidente de la FAV, Manuel Cañete, se saludan al inicio de la reunión en presencia de Charo Blanco, José Luis Fernández y José Luis Barettino. Arienza

Nieves Roqueñí promete «transparencia» a los vecinos y defiende el acceso al puerto de El Musel por Aboño

La federación vecinal le trasladó a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón su preocupación por el impacto ambiental y de movilidad de los nuevos proyectos para Puerto

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Fue una primera toma de contacto con la nueva dirección de El Musel de la que el presidente de la federación vecinal (FAV), Manuel Cañete, ... admite que no esperaba grandes resultados, más allá de poder trasladarle directamente a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, las principales preocupaciones vecinales en lo que respecta a la actividad presente y futura del Puerto, entre las que destacan el impacto ambiental de los nuevos proyectos industriales y el tráfico pesado que sigue atravesando el corazón de La Calzada tras el frustrado vial de Jove.

