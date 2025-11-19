«Cuando una niña ve a una mujer en la ciencia o la tecnología, entiende que también puede estar ahí» La ONG Accem celebra en Gijón la jornada 'Rompiendo brechas' para visibilizar el trabajo y la presencia femenina en sectores STEM

Accem celebró este miércoles en su sede de Gijón una sesión para acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía, más concretamente, a la infancia y a la adolescencia. El evento se enmarca en la campaña 'R_Evolución: Rompiendo brechas', una iniciativa para visibilizar a mujeres de orígenes sociales o culturales diversos que tienen un puesto destacado en los sectores STEM, con el objetivo de que sirvan de ejemplo para niñas y jóvenes y que sientan atracción por estas materias.

El encuentro ha permitido conocer de primera mano cómo se trabaja en ámbitos STEM como la medicina interna, de urgencias o la medicina estética y qué obstáculos siguen presentes para muchas chicas a la hora de elegir estos estudios. Para ello, han participado como embajadoras a las doctoras Brilliant Kurbankadieva Kalabagova y Izumrud Ramazanova.

La doctora Brilliant, formada en Uzbekistán y especializada en cardiología y medicina interna en la República de Daguestán (Rusia), lleva dos décadas en España, donde ha ejercido como médica de urgencias y actualmente como médica estética. La doctora Ramazanova, graduada en medicina y Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento, combina su labor clínica con su trabajo como médico de urgencias en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ambas son madre e hija y dirigen su propia clínica de medicina estética que refleja su profundo compromiso con la visión integral de la salud y el bienestar del paciente.

«Somos mujeres, podemos con todo para conseguir las cosas», recalcó la doctora Brilliant, médica estética, durante su intervención. Por su parte, la doctora Kamazanova señaló que «se ha enfrentado a retos como estudiar una carrera, que supone muchos años de estudio y una gran dedicación, pero aquí estoy siendo médico y ayudando a las personas».

El acto contó con la participación de David González Pardo, director del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno de España en Asturias. Por parte de Accem, Lorena Iglesias Martínez, adjunta al responsable territorial en Asturias, destacó que «el cambio empieza con la visibilidad. Cuando una niña ve a una mujer en la ciencia o la tecnología, entiende que también puede estar ahí. A través de la campaña 'R_Evolución: Rompiendo brechas', en Accem trabajamos para romper los estereotipos que aún condicionan la mirada hacia la mujer en los espacios tecnológicos y científicos. Nuestro propósito es crear un futuro en el que el talento no esté marcado por el género ni por el origen».

Como contexto, la presencia de mujeres en ocupaciones STEM sigue siendo reducida. Según el informe Brechas de género en las profesiones STEM (UGT FICA, febrero de 2025), solo el 4,8 % de las mujeres ocupadas en España trabaja en estas áreas, representando el 27 % del total de empleo STEM.

La jornada forma parte de R_Evolución: Rompiendo brechas, campaña estatal de Accem que continúa la línea iniciada en 2022 para promover la igualdad de oportunidades y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Durante 2025, la iniciativa se desarrolla en diversos territorios como Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Euskadi, Galicia y Región de Murcia, con actividades dirigidas al alumnado de contextos diversos y al profesorado, haciendo especial énfasis en empoderar y generar autoconfianza en las niñas y mujeres jóvenes étnica y/o culturalmente diversas, resaltándolas como referentes activas y valiosas en nuestra sociedad, visibilizando la necesidad de una mayor inclusión e igualdad de oportunidades para las mujeres en los entornos STEM, digitales, tecnológicos y el sector de los videojuegos.

Sobre Accem

Accem es una ONG sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Accem es una entidad de referencia en España en el sector de la acogida y la protección internacional, con más de 35 años de experiencia en la acogida de personas refugiadas y solicitantes de protección en España.

