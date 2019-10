«Ninguna madre merece ver a su hija sufrir así» Gestos de cariño entre dos niños, en los Jardines del Náutico. / C. S. Ana Fernández y David Concheso son los padres de Lucía, una niña con parálisis cerebral desde los dos años. Para ellos Aspace es su guía M. N. GIJÓN. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:41

A los dos años la pequeña Lucía sufrió una convulsión que le provocó una parálisis cerebral radical. «Nos dijeron que no iba a durar mucho», recuerda su madre, Ana Fernández. Sin embargo, tiene ya 14 años y, aunque tal y como dijo su progenitora, «se encuentra en estado vegetal, come por un sonda, no camina, no ve y no se relaciona», gracias a las indicaciones de Aspace y a la persistencia y dedicación de sus padres, sigue luchando por la vida.

«Es realmente muy duro, un shock tremendo para la familia y los amigos. Creo que ninguna madre debería pasar por esto en su vida. Nadie se merece ver a su hija sufrir. No piensas que pueda pasarte a ti», señaló Fernández. Ella y su marido David Concheso acudieron ayer a la marcha organizada por Aspace para reivindicar mayores ayudas a la asociación y el respeto a los derechos: «Ellos nos han guiado y hemos ido caminando a su lado. Nos metimos en la familia Aspace... Y gracias a Dios que existe».

Lucía requiere de muchos cuidados porque, tal y como comentaron sus padres, «tiene muchos problemas de salud, constantemente tenemos que ingresarla. En la asociación la cuidan, le hacen sus sesiones de fisioterapia, le gestionan las secreciones... Cuidar de alguien con un nivel de parálisis cerebral tan alto es estar las 24 horas y los 365 días del año pendiente. En Aspace nos ayudan muchísimo», ensalzó Fernández.