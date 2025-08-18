Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón Hasta el lugar se desplazó la Policía Local. Los implicados resultaron heridos leves

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:42

Susto en Gijón. Un niño que iba montado en bicicleta colisonó esta mañana con un turismo este lunes por la mañana en el paseo de Dr. Fleeming. Todo sucedió cuando el menor que iba en el citado medio de transporte circuló con la vía en dirección contraria. En ese momento, apareció el turismo y el niño terminó chocando contra la puerta del mismo. Los dos afectados por el choque no sufrieron heridas graves.

Hasta el lugar se personaron agentes de la Policía Local. El suceso causó gran expectación por los allí presentes.

Temas

Gijón