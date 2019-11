La EMA nombra como nuevo gerente a su director técnico, Pedro Menéndez

No hubo sorpresas y el consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) nombró ayer como nuevo gerente a Pedro Menéndez Rodríguez, quien desde agosto de 2016 ocupa el puesto de director técnico. Todos los consejeros votaron a favor salvo los dos representantes de Ciudadanos, que se abstuvieron. La formación naranja justificó su decisión en que «la forma de informarnos no fue la mejor», pues hasta ayer en la misma reunión no se les facilitó el nombre del elegido, «aunque estamos de acuerdo en que tiene un perfil técnico muy bueno». Pedro Menéndez es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la especialidad de hidráulica y energética.