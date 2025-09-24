Del Norte Estudios crece con un nuevo espacio en Oviedo y se consolida como referente del bienestar en Asturias

Una de las salas del centro Del Norte Estudios en Gijón

Hace un año, en pleno corazón de Gijón, abría sus puertas Del Norte Estudios. Lo que nació como un proyecto personal se ha convertido en un espacio de referencia para quienes buscan cuidarse de una forma diferente: con diseño, cercanía y una fuerte apuesta por la comunidad.

La estética minimalista, la flexibilidad para reservar clases a través de su app y una oferta de disciplinas en constante evolución han hecho que este estudio boutique trascienda la idea tradicional de gimnasio o centro deportivo. La filosofía es clara: moverse para sentirse más fuerte, más libre y más conectado. Y ahora, tras consolidarse en Gijón, el proyecto da un paso decisivo con la apertura de su recién inaugurado segundo centro en Oviedo.

Sara González, asturiana y cofundadora del proyecto, nos cuenta como fueron los inicios y por qué su comunidad crece cada día más.

–¿Sara, ¿cómo surge la idea de crear Del Norte Estudios?

–Del Norte nace de un deseo personal: que cuidarse deje de sentirse como una obligación y pase a ser un placer. Tras varios años viviendo en ciudades como Madrid, Mallorca o Ámsterdam, y trabajando en estrategia de marca, decidí volver a mi tierra para emprender un proyecto con alma junto a mi pareja Luc. Él venía del mundo del derecho y del deporte profesional en Países Bajos, pero ambos compartíamos una visión clara: crear un espacio donde el bienestar y la comunidad se vivieran de otra manera. Así nació Del Norte, con la idea de construir una comunidad más fuerte, más feliz y más libre.

– ¿Qué diferencia a Del Norte de otros centros?

–Es un estudio boutique inspirado en el norte, con una estética muy cuidada y toques que recuerdan tanto a Mallorca como a los países nórdicos donde hemos vivido. Fuimos de los primeros en traer Barre a Gijón, una disciplina que combina ballet, pilates y fuerza funcional, y que ha tenido una acogida increíble. Pero lo que realmente nos diferencia es la atención al detalle: desde el diseño del espacio hasta la variedad de clases y la facilidad de gestión a través de la app.

– ¿Qué tipo de clases ofrecéis actualmente?

–Empezamos con yoga y alguna clase de barre, pero la demanda nos ha llevado a ampliar la oferta. Hoy tenemos distintas modalidades de yoga, desde Vinyasa hasta Yin o Nidra, y clases más activas como Pilates Sculpt o Core. Y, por supuesto, Barre en sus tres versiones: Sculpt, HIIT y Flow. La idea es que cada persona pueda encontrar una clase que encaje con su estado físico y emocional en cada momento del día. Toda nuestra oferta está disponible en nuestra weby nuestro instagram @delnorte.estudios

– ¿Cómo ha respondido Gijón a la propuesta?

–La acogida ha sido fantástica. Desde el principio sentimos que había una comunidad esperando un espacio así: cuidado, bonito, cercano y con un enfoque consciente del movimiento. Cada semana se suman nuevas personas y eso es lo que más nos emociona, ver cómo la comunidad crece de forma orgánica.

–Además de las clases en el estudio, también organizáis experiencias fuera. ¿Qué papel juegan en vuestro proyecto?

–Un papel muy importante. Hemos organizado sesiones en lugares como Spaces Gijón, con vistas espectaculares desde su ático, acompañadas de brunch saludables y charlas de autocuidado, además de colaboraciones en hoteles y espacios singulares como VillaRosario, el Reconquista o Tierra del Agua. Todo ello responde a una demanda de quienes buscan algo más que una clase: experiencias que combinan movimiento, cuidado y comunidad.

– Acabáis de inaugurar un nuevo centro en Oviedo. ¿Qué supone este paso?

– Después de un año en Gijón, sentimos que era el momento de crecer, siempre con coherencia y sin perder nuestra esencia. El nuevo estudio en Oviedo nos permite llegar a más personas, ampliar horarios y continuar desarrollando una comunidad que se siente parte del proyecto.

– ¿Qué planes de futuro tenéis más allá de esta expansión?

–Nuestro foco es seguir construyendo comunidad. A corto plazo, además de ampliar clases y horarios en ambos centros, lanzaremos la versión online de Del Norte para que quien no pueda acercarse al estudio tenga la posibilidad de entrenar con nosotros desde casa o desde cualquier lugar. La idea es mantenernos fieles a lo que somos: flexibles, cercanos y adaptados al estilo de vida actual.

– Para terminar, ¿qué significa para ti aportar un proyecto como este a Asturias?

–Es una satisfacción enorme. Después de 14 años trabajando fuera, poder traer todo lo aprendido y ponerlo al servicio de mi tierra es un privilegio. Del Norte es, en el fondo, una forma de devolver lo que me ha dado Asturias: un espacio que promueve el cuidado, la conexión y la belleza de una vida consciente.

