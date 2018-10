La nueva dotación de la renta social baja a 500.000 euros por la regla de gasto Personas en la oficina ciudadana del Ateneo de La Calzada para solicitar la renta social. / DAMIÁN ARIENZA La izquierda deja en el aire su apoyo a la tercera convocatoria de la prestación, a la que Eva Illán promete sumar 1,3 millones en 2019 MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 18 octubre 2018, 03:27

Un desfase en el cumplimiento de la regla de gasto para el conjunto general del Ayuntamiento, detectado hace escasos días por el área de Hacienda, ha obligado a la Fundación Municipal de Servicios Sociales a reducir aún más la dotación económica prevista para la convocatoria de renta social de este año. Serán finalmente 500.000 euros, en vez de 1,3 millones, la propuesta que el equipo de gobierno de Foro llevará a la junta rectora extraordinaria de mañana para someterla a votación. Así lo puso de manifiesto ayer la concejala de Bienestar Social y presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán. Ese medio millón con cargo al presupuesto prorrogado de 2018 contrasta con los 2.550.000 euros de la primera convocatoria y los 3.050.000 euros de la segunda que se inyectaron a las tarjetas de los perceptores con cargo al presupuesto de 2017 (5.650.000 euros en total).

El fantasma de la superación del techo de gasto municipal también ha forzado a meter tijera a las ayudas al consumo energético. Habrá 350.000 euros, en lugar de 550.000, para que las familias con menos recursos puedan hacer frente a las facturas de luz y gas. Será en la convocatoria que saldrá a la vez que la nueva remesa de la renta social en noviembre si es que ésta se aprueba, algo que a día de hoy no parece claro.

Xixón Sí Puede e Izquierda Unida, los grandes valedores de la nueva prestación municipal, pusieron ayer el grito en el cielo ante lo que calificaron como «un recorte brutal» de este programa ayudas para las que hace tan solo una semana había una previsión de gasto de 1,3 millones. Ambas formaciones dejaron en el aire su apoyo a la nueva convocatoria de la renta social por discrepancias con su baja dotación económica y las limitaciones que introducen las nuevas bases, al fijarse por ejemplo un tope de ayuda por familia de 2.500 euros al año.

Illán: «Si XSP e IU votan en contra en la junta rectora sería extraño e irresponsable» Hace una semana el gobierno local tenía previsto destinar 1,3 millones al programa

Illán aseguró ayer que en cuanto este operativo el presupuesto municipal de 2019, que todo apunta a que volverá ser prorrogado, «se sumarán otros 1,3 millones de euros a la renta social y los 200.000 que no se han podido incluir ahora de ayudas al consumo energético». Eso sí, aclaró que deberá ser en otra tanda diferente que espera poder lanzar en enero. «Las solicitudes que sobrepasen la cantidad disponible de ayudas se van a tramitar y valorar por los técnicos de Servicios Sociales, aunque no se harían efectivas hasta que se haga la siguiente convocatoria (la cuarta)», cuyas bases tendrían que volver a pasar por la junta rectora. Illán explicó que estas bases serán idénticas a las que se votarán mañana, pero recogiendo el cambio de cuantías. En su opinión, los beneficiarios que ahora queden sin atender no tardarán mucho tiempo en ver cómo se hace efectiva su prestación al encadenarse con una diferencia de unos dos meses las convocatorias tercera y cuarta.

Respecto al posible rechazo de la izquierda a la nueva convocatoria de renta social, señaló que «sería extraño e irresponsable». En cualquier caso, la edil de Bienestar Social remarcó que «el Ayuntamiento de Gijón con o sin renta social tienen un elenco de ayudas sociales sin parangón en otro municipio asturiano».

Ana Castaño y Estefanía Puente, ediles de IU y Xixón Sí Puede respectivamente, expresaron ayer sus reservas a la rebaja de Foro para la renta social. «No son nuestras bases ni nuestra dotación presupuestaria», indicaron, al tiempo que criticaron la «improvisación» del gobierno local en lo referente al techo de gasto.

Desde C's, José Carlos Fernández Sarasola calificó como «positivo» el redimensionamiento de este programa y el límite por beneficiario. «Todas estas modificaciones pueden contribuir a hacerlo sostenible», anotó.