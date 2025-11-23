Las nuevas solicitudes de ayudas al alquiler en Gijón caen por la falta de pisos de menos de 550 euros al mes

'Se alquila apartamento recién reformado en Pumarín. Una habitación. 45 metros cuadrados. 550 euros'. Este anuncio que consta en una de las principales plataformas ... inmobiliarias de internet –o al menos lo hacía al cierre de esta edición– es una auténtica 'rara avis' en un mercado del alquiler cuyos precios no paran de escalar, también en Gijón. De hecho, es el único de los 420 pisos que agencias y particulares ofertan a través de ese portal al que se puede acceder por esa renta. En su principal competidor, entre un total de 242 ofertas, consta por la misma cantidad otro en La Calzada. Pero por esos 550 euros al mes, o menos, ya no hay nada más.

La cifra no es un ejemplo cualquiera. Se corresponde con la renta máxima mensual que se permite pagar al casero para poder percibir las ayudas al alquiler que concede la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón (Emvisl). Cada año, asumiendo una tarea que va más allá de las competencias que le corresponden, este organismo dependiente del Ayuntamiento, apoya a más de dos mil inquilinos con bajos recursos (el año pasado hubo 2.205 perceptores) a hacer frente a sus gastos de alquiler. Con un presupuesto anual que ronda los cuatro millones de euros, Emvisl sufraga a los beneficiarios de estas ayudas hasta el 50% de sus gastos de alquiler, hasta un máximo de 250 euros al mes, pero siempre que la renta total no supere los mencionados 550 euros.

La subida de precios del mercado llevó hace un año a elevar este tope, que hasta entonces estaba en 450 euros. Y esa actualización se tradujo en la recepción –entre junio de 2024 y mayo de este año– de 298 solicitudes de inquilinos que hasta entonces no podían acceder al programa por pagar alquileres superiores al máximo permitido. Aunque, puntualizan desde la empresa, no se trata necesariamente de nuevos contratos de alquiler, sino de gente «que llevaba tres, cuatro o cinco años ya alquilada, pero con rentas de 460, 500 o 525 euros», imposibilitados por tanto para pedir la ayuda municipal. Pero el efecto de esa flexibilización de las condiciones de acceso se agota, como lo hacen los pisos a precios bajos.

Nuevas solicitudes de ayudas al alquiler 2022 625

2023 494

2024 465

2025 (hasta junio) 257

En los últimos años se ha constatado «un paulatino descenso» del número de solicitudes, ante la imposibilidad de presentar rentas que entren dentro de los límites del programa. De las 625 nuevas solicitudes recibidas en 2022 se pasó a 494 en 2023 y a 465 en 2024. En el primer semestre de este año –ya con el tope fijado en 550 euros– se recibieron 257, pero también se aprecia que el dato de nuevas solicitudes baja mes a mes.

Mientras se cumplan los requisitos del programa –que además del relativo al precio máximo del alquiler incluye otros como no tener ingresos superiores a 2,5 veces el IPREM–, Emvisl permite mantener la ayuda durante un máximo de diez años. Pero en muchas ocasiones, cuando un contrato de alquiler que sí permite participar en este programa llega al final de su vigencia, el piso sube por encima de ese top de 550 euros o incluso se retira del mercado. «Tenemos muchos casos de gente, incluso de 60 o 70 años, a los que les comunican que se les acabó el contrato y se tienen que ir a la calle», lamentan desde la empresa municipal.

'Gijón confía alquilando'

La empresa descarta nuevas revisiones al alza del máximo de renta permitido, por razones presupuestarias y porque podría traducirse en una subida equivalente de los precios por parte de los arrendadores. Recuerda además que se trata de un programa orientado principalmente a personas vulnerables, lo que según fuentes inmobiliarias también se traduce por parte de algunos propietarios en fijar intencionadamente precios que superen el máximo permitido en el programa, para evitar este perfil de inquilinos. Añade que el problema ya no es la escasez de pisos en alquiler a precios bajos, sino de alquileres en general.

Por eso, la gran apuesta de Emvisl es la próxima puesta en marcha del programa 'Gijón confía alquilando', que tiene como objetivo dar garantías a los propietarios para fomentar la salida al mercado de pisos que ahora mismo no se están arrendando. «La gente no las pone en alquiler por miedo al impago, al desperfecto, a la inseguridad jurídica... Y con este programa lo que podemos conseguir es bajar los precios, a través de un aumento de la oferta», destaca el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Guzmán Pendás. El programa, que aún está cerrando sus últimos flecos, incluye medidas de protección y acompañamiento para los propietarios (seguros multirriesgo, compensaciones por impagos, gestión integral del alquiler y préstamos para reformas), a cambio de contratos de alquiler de un máximo de 650 euros al mes y una duración mínima de cinco años.