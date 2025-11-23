El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un hombre mira anuncios de venta y alquiler de viviendas en una inmobiliaria del centro de la ciudad. Pardo
Vivienda

Las nuevas solicitudes de ayudas al alquiler en Gijón caen por la falta de pisos de menos de 550 euros al mes

Esa es la renta máxima que se permite pagar para optar a ellas, y aunque hace un año se subió cien euros, lo que supuso nuevos beneficiarios, ahora las peticiones van a la baja al no existir oferta de alquileres

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

'Se alquila apartamento recién reformado en Pumarín. Una habitación. 45 metros cuadrados. 550 euros'. Este anuncio que consta en una de las principales plataformas ... inmobiliarias de internet –o al menos lo hacía al cierre de esta edición– es una auténtica 'rara avis' en un mercado del alquiler cuyos precios no paran de escalar, también en Gijón. De hecho, es el único de los 420 pisos que agencias y particulares ofertan a través de ese portal al que se puede acceder por esa renta. En su principal competidor, entre un total de 242 ofertas, consta por la misma cantidad otro en La Calzada. Pero por esos 550 euros al mes, o menos, ya no hay nada más.

