El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables La mítica sidrería de la avenida Manuel Llaneza, cerrada en septiembre, reanuda la actividad este miércoles. Mantendrá platos de su antigua carta «pero habrá cosinas nuevas», anuncia su actual propietaria Loreto García

Laura Fonseca Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Habrá merluza, solomillo de una cara, carne a la piedra, espárragos rellenos de jamón y hasta el tradicional hígado que durante 68 años se preparó con mimo en la cocina de la tradicional sidrería El Chaflán, en la avenida Manuel Llaneza, en Gijón, y que el pasado septiembre bajó la persiana tras la decisión de Lucinda Álvarez y Víctor Fernández (madre e hijo) de jubilarse y descansar. Pero desde este miércoles, y bajo las riendas de Loreto García, Campeona de Asturias de escanciado en 2009, en el nuevo Chaflán habrá también novedades: desde 'cachopo descapotable' o a la brasa, hasta paletilla de lechazo a baja temperatura y mejillones a la brasa.

«Mantendremos la esencia, pero habrá cosinas nuevas», anuncia Loreto, nerviosa ante la reapertura de la sidrería, esta tarde-noche, y para la que ya hay «muchas reservas». Este martes, la hostelera ultima los detalles para la reapertura.

«Pesa la responsabilidad»

Loreto García regentó durante 28 años la sidrería El Madreñeru, en Pola de Siero, y «siempre le había dicho a Víctor y a Luci que el día que cerréis, antes, hablar conmigo». Dicho y hecho. Ahora será ella, con sus recetas de la Pola y los secretos del antiguo Chaflán, la que se encargue de dar nueva vida a esta mítica sidrería gijonesa. «Pesa mucho la responsabilidad», confiesa, porque «El Chaflán es mucho Chaflán». Pero está tranquila porque «estos días he contado con la mejor colaboración, el propio Víctor y Luci que me están echando un cable».