Nuevo Gijón critica que no se apruebe la mejora del pabellón de Perchera Una de las últimas movilizaciones ante el pabellón. / D. ARIENZA La Asociación de Vecinos Santiago dice que el gobierno no lleva al pleno la modificación presupuestaria para acometer la obra M. MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 04:11

Un representantes de la Asociación de Vecinos Santiago intervendrá hoy en la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Gijón. Y lo hará para criticar que no se haya cumplido una promesa planteada por los concejales de Deportes y de Hacienda de incorporar en el pleno «la modificación presupuestaria para acometer las obras necesarias en el pabellón de Perchera, por valor de 300.000 euros, para afrontar los arreglos en la cubierta y el cambio de suelo de la pista. Medidas imprescindibles para mejorar la práctica deportiva», explica el colectivo.

El caso es que en el orden del día del pleno, al parecer, no se incluye dicha partida, a pesar de que en una asamblea celebrada el 8 de abril con los ediles Jesús Martínez Salvador y Ana Braña, se habían comprometido a ello. «Cuál es nuestra sorpresa y enfado al ver que no cumplen con su compromiso adquirido ante un salón lleno de vecinos, a pesar de que fue un compromiso anunciado por ellos y reforzado ante preguntas directas de algunos vecinos sobre cuál iba a ser el procedimiento», explica la asociación en una nota.

El caso es que este colectivo asegura que «entendemos menos que no se nos haya dado ninguna explicación del motivo de no incorporar esta modificación». Por ello, los vecinos están decididos a llevar su protesta ante los representantes municipales, porque «empezamos a pensar que no es solo una cuestión de falta de voluntad política para cuidar el patrimonio público de nuestro barrio y de la ciudad, que ya sería muy grave, sino que es una incapacidad para gestionar los compromisos que han adquirido con la ciudad al ser elegidos concejales y equipo de gobierno de Gijón, lo que todavía nos plantea más dudas».

Los vecinos vienen denunciando la existencia de goteras en esta instalación deportiva desde hace más de un año y lo achacan a 'defectos estructurales' desde pabellón polideportivo.