«El nuevo pabellón de La Calzada da respuesta a una reivindación histórica de la zona oeste» de Gijón

El Ayuntamiento de Gijón quisó destacar este martes la aprobación en junta de gobierno de la licitación de las obras para el nuevo pabellón deportivo de La Calzada ... con la presencia del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y la directora general de Infraestructuras, María López Castro, acompañando al portavoz de la junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, que también recordó que fue él mismo, en su etapa de concejal de Deportes, el que inició el expediente en 2018.

«Es un día importante para Gijón por el inicio de la licitación de un nuevo pabellón de deportes para la ciudad, situado en La Calzada, en respuesta a una reivindicación histórica de los clubes de la zona oeste», señaló Gilberto Villoria. «Han pasado 14 años para que Gijón vuelva a estar en disposición de licitar una infraestructura de este tipo, que hace que Gijón sea una ciudad mejor, y esto no son dibujos, son obras», añadió, anticipándose a las habituales críticas de la oposición municipal, sobre la falta de ejecución de proyectos.

Sobre esta nueva infraestructura deportiva a construir sobre las pistas de tenis exteriores del actual Complejo Deportivo de La Calzada, Gilberto Villoria destacó que tendrá «una superficie construida de 1.866 metros cuadrados, distribuidas en dos pistas multideportivas de medidas reglamentarias, vestuarios femeninos, masculinos y para árbitros, almacenes y una grada con un aforo para 168 personas». También señaló que, aunque el acceso principal estará ubicado en el edificio existente «para optimizar los recursos humanos en cuanto al control», también tendrá un acceso independiente desde la calle de José Manuel Palacio, para permitir también «el uso independiente de este nuevo pabellón». Además, destacó que el proyecto, firmado por los arquitectos municipales Jesús Otelo y Mónica Costales, «está resuelta con una placa 'mini-onda' opaca, que resuelve la incidencia solar que tiene el pabellón existente».

El presupuesto para este polideportivo es de casi 2.3 millones de euros y el plazo de ejecución de es diez meses, por lo que el edil de Infraestructuras adelantó que «nos permitirá ponerlo en uso a primeros de 2027». «Mientras en el anterior mandato se dieron palos de ciego con distintos proyectos inasumibles para un nuevo pabellón en el oeste, esto es una realidad que ya se pone en marcha», culminó Villoria.