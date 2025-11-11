El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del nuevo polideportivo de La Calzada, que se levantará sobre las actuales pistas de tenis exteriores del complejo deportivo. E. C.

«El nuevo pabellón de La Calzada da respuesta a una reivindación histórica de la zona oeste» de Gijón

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, destaca que la aprobación de la licitación de las obras de este equipamiento «esencial» demuestra le compromiso de «este equipo de gobierno con la zona oeste»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón quisó destacar este martes la aprobación en junta de gobierno de la licitación de las obras para el nuevo pabellón deportivo de La Calzada ... con la presencia del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y la directora general de Infraestructuras, María López Castro, acompañando al portavoz de la junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, que también recordó que fue él mismo, en su etapa de concejal de Deportes, el que inició el expediente en 2018.

