Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad La Policía Nacional y la Guardia Civil intensifican la vigilancia por la presencia de una banda itinerante que deja una oleada de asaltos, los últimos cometidos en Castiello

Olaya Suárez Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:07 Compartir

Un goteo que no cesa desde hace dos semanas. La parroquia gijonesa de Castiello volvió el miércoles a ser objetivo de los ladrones con un nuevo robo en una vivienda ubicada en el camino de la Carreterona. Emplearon el modus operandi similar a los asaltos cometido en otros chalés de La Camocha, Somió y la misma parroquia de Castiello: entraron por la tarde, cuando ya había anochecido, comprobaron que no había dentro y registraron varias habitaciones en busca de joyas y dinero en efectivo.

Los propietarios se percataron de lo ocurrido al regresar a casa y alertaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que durante los últimos días han desplegado dispositivos especiales de vigilancia para intentar interceptar a los delincuentes. Todas las informaciones que manejan apuntan a integrantes de una banda itinerante especializada en robos en viviendas, que se desplazan entre comunidades autónomas para cometer sus golpes y cuentan con apoyos para sacar al mercado negro las joyas sustraídas.

Hace dos años la conocida como 'banda del Mercedes' dejaba un reguero de un centenar de robos en viviendas, principalmente en el concejo de Gijón, y ponía en jaque a las fuerzas de seguridad. Cometían los asaltos siempre durante la tarde, una vez anochecido y eligiendo viviendas en las que no estaban los moradores. Quince de los miembros del grupo criminal fueron detenidos meses después en una compleja investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Hacían «campañas de robos» por todo el Norte de España. Tenía una estricta jerarquización y miembros repartidos por Francia, Italia, Alemania y Albania, país este último del que eran originarios la mayor parte de los integrantes. Los detenidos están aún pendiente de ser juzgados por robos y pertenencia a grupo criminal.