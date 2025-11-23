Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón En uno la presencia de sus dueños frustró el plan de los delincuentes, que huyeron. La asociación vecinal de la parroquia pide alertar de cualquier movimiento sospechoso

La historia vuelve a repetirse, en esta ocasión en Cabueñes. Dos casas asaltadas, la primera en una acción afortunadamente frustrada por la presencia de sus dueños y la otra «desvalijada en busca de joyas», según trasladó la víctima del robo a la asociación vecinal Fontevilla, entidad que llama a una mayor implicación ciudadana. «El viernes el concejal Abel Junquera (Atención a la Ciudadanía y Distritos) nos dijo que habían aumentado las patrullas en la zona rural, pero aún así es insuficiente y necesitan colaboración ciudadana», señalan desde la asociación, que insta a los vecinos a estar alerta e informar de «cualquier mínima cosa que veáis y os rechine: coches, gente sospechosa...».

Estos nuevos casos tuvieron lugar el viernes en el entorno de la caleya del Conde, en la zona de la parroquia más próxima al Hospital de Cabueñes. Hubo una primera intrusión en una vivienda en cuyo interior se encontraban sus propietarios, por lo que los asaltantes «salieron corriendo». Menos suerte tuvieron en la segunda, que sí estaba vacía, y que según explicó su dueño resultó «desvalijada» en busca de objetos de valor. La asociación vecinal destaca que los protagonistas de este tipo de hechos suelen ir en busca de «dinero y joyas», que recomienda guardar a buen recaudo. Y destaca que si cuando intentan entrar en un domicilio se encuentran allí a sus moradores suelen desistir de sus planes, «pero el susto y el disgusto te lo llevas igual, por la inseguridad de que te entren en casa».

Al anochecer

Estos dos asaltos se suman al registrado el miércoles en el camino de la Carreterona de Castiello, donde volvió a repetirse un 'modus operandi' ya habitual estas dos últimas semanas también en otras partes de la zona rural como Somió y La Camocha. Los ladrones llegan por la tarde, cuando ya ha anochecido, comprueban que no haya nadie dentro del domicilio y registran las habitaciones en busca de joyas y efectivo. La información que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad apuntan nuevamente a integrantes de una banda itinerante especializada en este tipo de robos en viviendas y que para cometer sus golpes se desplazan por varias comunidades autónomas.

Ante un problema que se repite por oleadas, y con fines tanto disuasorios como de ayuda a la resolución de los delitos, este año el Ayuntamiento instaló cámaras de videovigilancia en 28 puntos de diez parroquias de la zona rural: Somió (15), Castiello (10), Cabueñes (5), La Pedrera (4), Cenero (4), Santurio (3), Deva (3), Roces (2), Leorio (2) y Lavandera (1).