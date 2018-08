Patinaje, escalada y voleibol para adultos, los nuevos cursillos del Grupo Alumnas, en una clase de Pilates en el Grupo. / RGCC La entidad abre hoy el plazo de preinscripción en 452 clases y lanza un 'bono fitness' para elegir actividad, día y hora desde 19 euros LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 30 agosto 2018, 03:05

El Real Grupo de Cultura Covadonga abre hoy la preinscripción para los cursillos del mes de octubre, un trámite que se podrá formalizar tanto de forma presencial como vía internet. Y lo hace con novedades en la oferta deportiva. Porque la entidad presenta por primera vez en el catálogo de actividades disponibles clases infantiles de patinaje, de escalada -tanto para niños de 8 a 12 años como en los niveles de iniciación y perfeccionamiento para mayores de 16- y voleibol para adultos. Para mayores de 16 años se impartirá además por primera vez una taller de ajedrez, al tiempo que se amplía la oferta existente en judo, piragüismo, tenis y pilates. También es un objetivo a corto plazo ofrecer boxeo.

Los interesados en iniciarse en estas disciplinas deportivas o hacerlo en la tradicional oferta del Grupo tendrán hasta el 6 de septiembre para reservar plaza. Deberán, eso sí, limitar su elección a cinco preinscripciones (tanto a través de la web como en las oficinas generales). Es el tercer año consecutivo que la entidad opta por este sistema para regular el acceso a los cursillos de invierno. Los que hoy se abren a preinscripción ascienden a 452.

El calendario 30 de agosto: Comienza el plazo de preinscripción en la web y las oficinas generales. 6 de septiembre: A las 15 horas, se cierra el periodo de preinscripción. En los cursillos con más demanda que oferta, las plazas se sortearán ante notario. 10-11 de septiembre: Periodo de anulación de preinscripciones. 13 de septiembre: Publicación de la lista definitiva de admitidos y adjudicación de las plazas libres mediante lista de espera. 21 de septiembre: Inscripción en cursillos sin lista de espera con plazas libres.

La decisión de hacer obligatoria esta inscripción previa se tomó con el objetivo de evitar las largas colas y esperas que tenían que soportar los socios cada mes de agosto para poder optar a una plaza, para ellos y, sobre todo, para sus hijos, en el cursillo de su elección. Al mismo tiempo, «este sistema nos da una información más real de la demanda de las distintas actividades», destaca Felipe Sánchez Llanes.

El coordinador deportivo del Grupo Covadonga apunta otra novedad para la temporada de invierno: el 'bono fitness', que continúa la línea del 'bono verano' puesto en marcha este año para que los socios pudieran hacerse un entrenamiento 'a la carta', eligiendo actividad y el día y hora en que realizarla. «Tras la buena acogida del 'bono verano' decidimos implantar este sistema para las actividades de fitness, de manera que los socios podrán elegir qué hacer y en los horarios que mejor les convengan», expone. El 'bono fitness' abre así la puerta a participar en propuestas novedosas -como zumba toning, combat training o balletfit- y otras que ya se venían realizando en cursillos tradicionales, como step, zumba, ciclo indoor, crosstraining, yoga y pilates. Los abonados podrán reservar la clase a través del teléfono móvil hasta quince minutos antes y, en caso de necesitar anular la reserva, podrán hacerlo hasta dos horas antes del comienzo de la clase.

Este bono no requiere preinscripción, basta con inscribirse en él a partir del 21 de septiembre, trámite que puede cumplirse a través del área de socios de la web o en las oficinas generales. En función de los créditos (clases) que se seleccionen, su coste variará entre los 19 y los 50 euros. El bono se renueva mensualmente de forma automática.

Oferta deportiva

Actividades acuáticas. Aquaeróbic (para mayores de 15 años), gimnasia spa (para mayores de 15 años), bebés spa (desde los 6 meses a los dos años), bebés piscina (para niños nacidos en 2016), natación para preescolares (para nacidos en 2014 y 2015), natación infantil (iniciación, perfeccionamiento y avanzado, para niños nacidos entre 2004 y 2013), escuela infantil (para los nacidos entre 2011 y 2015), natación para adultos (mayores de 15 años), competición máster y natación dirigida.

Ajedrez. En los niveles de iniciación, perfeccionamiento, avanzado y competición. Además, y como novedad, taller de ajedrez para mayores de 16 años.

Artes marciales tradicionales. Para mayores de 16 años.

Atletismo. Escuela de atletismo y club del corredor.

Ballet. Pre-ballet, iniciación y grados I y II.

Baloncesto. Baby-basket (para los nacidos entre 2011 y 2014) y escuela de baloncesto (para los nacidos entre 2007 y 2010).

Balonmano. Escuela, para los nacidos entre 2006 y 2012.

Billar. Para mayores de 18 años.

Bolos. Para mayores de 9 años.

Ciclismo. Escuela, para los nacidos entre 2005 y 2012. El cursillo se imparte en el velódromo de Las Mestas.

Escalada. Es otra de las novedades de este año. Habrá clases de escalada para niños de 8 a 12 años y de iniciación y perfeccionamiento para mayores de 16.

Escuela de Educación Física. Para niños desde 4 hasta 7 años.

Escuela olímpica. Para niños de 8 a 10 años.

Halterofilia. Para niños, jóvenes y crossfitters.

Kickboxing. Para adolescentes y mayores de 18 años (niveles I y II).

Gimnasia artística femenina. Babys (niñas de 2 y 3 años) y escuela (a partir de 4 años).

Gimnasia artística masculina. Grupos para niños desde tres años y grupo de acrobacias para adultos.

Hockey. Minis, benjamín, alevín y para madres y padres.

Judo. Chupetín, iniciación y avanzado.

Karate. Infantil, prekarate, escuela infantil, goshin jutsu (autodefensa), adultos competición y adultos escuela avanzado.

Lucha. Iniciación (a partir de 14 años).

Pádel. Iniciación (dos grados)y perfeccionamiento (tres grados) para niños y adultos. Escuela de pádel en Mareo.

Patinaje. Es otra novedad. Se impartirá los domingos para niños de 5 a 14 años. En septiembre, en Mareo, se darán clases de patinaje alpino para niños y adultos.

Piragüismo. Baby piragüismo, iniciación y adultos.

Rugby. Sub 6 y sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, preparación física y escuela.

Tenis. Mini, iniciación, perfeccionamiento, avanzado y competición.

Tiro con arco. Iniciación y escuela.

Triatlón. Para mayores de 15 años.

uVoleibol. Alevín, benjamín y, como novedad, adultos.

uBailes. Sevillanas y flamenco, bailes de salón, urban dance, baile asturiano, baile Disney y baile de chiquitinos.

uFitness. Actividades aeróbicas y de tonificación (aerobic-step, training, zumba, full body, body tono, GAP), ciclo indoor, espalda sana, mantenimiento físico e hipopresivos, pilates, tai-chi, entrenamiento en suspensión y yoga.