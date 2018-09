«Ya no somos un ateneo errante» 01:16 Enrique Fernández-Miranda, Fernando Suárez, Montserrat López, Fernando Álvarez Balbuena, Isabel Moro y Luis Rubio, al inicio del acto inaugural. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA El Ateneo Jovellanos ensalza a Torcuato Fernández-Miranda en sus nuevos locales GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 03:22

Es un edificio con solera, pero que no ha renunciado a un ápice de modernidad. Pocos espacios como la remozada Escuela de Comercio podían albergar una institución de la trayectoria del Ateneo Jovellanos que, tras 65 años de historia, ya acumula tres traslados y, sobre todo, muchas ganas de asentarse para seguir ofreciendo cultura y perspectivas críticas en Gijón. «Ya no somos un ateneo errante. Volvemos a casa y puedo decir que no estuve tan nerviosa en mi vida. En agosto de hace cinco años marchamos de aquí con muchas incertidumbres, ya que solo teníamos promesas. Mientras tanto, no habíamos conseguido tener una sede digna. Por fin estamos instalados y esperamos que definitivamente», resumió emocionada Isabel Moro, actual presidenta de la entidad, en el acto de inauguración de la nueva sede.

Durante esta nueva etapa compartirán techo con otras tres entidades de reconocido prestigio en la ciudad: el Ateneo Obrero, la Sociedad Cultural Gijonesa y Gesto. «Somos cuatro asociaciones culturales de gran arraigo, cada una con su propia idiosincrasia, pero unidos por el interés por la cultura. Compartiremos más que espacio, eso no lo duden», resumió Moro durante su intervención. Otro de los asuntos pendientes, la acomodación de la pinacoteca y la biblioteca de la entidad, todavía tendrá que esperar para solucionarse. «Es un debate para otro momento, ahora estamos de celebración», zanjó la presidenta.

La celebración, que abarrotó el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, tuvo como eje central una de las figuras capitales para la entidad, la ciudad y, además, para la historia contemporánea del país, el expresidente de las Cortes Generales, Torcuato Fernández-Miranda. También miembro fundador del Ateneo Jovellanos y, según subrayaron los ponentes de ayer, por encima de todo un hombre «discreto, inteligente y profundamente interesado por el desarrollo del país».

De hecho, uno de los encargados de glosar la figura de Fernández-Miranda, precisamente, fue una persona que compartió con él numerosos momentos: Fernando Suárez. Este jurista y político, que fue vicepresidente y ministro de Trabajo en 1975, definió al gijonés como «un hombre de estado que, desde las circunstancias concretas que le tocó vivir, concibió el mecanismo de transformación para que convivieran los españoles». Un trabajo que, a través de la Transición española, «amplió las estructuras políticas para que todos los ciudadanos cupieran en ellas».

«Vivir con el discrepante»

Junto a Suárez, participaron en el acto Fernando Álvarez Balbuena, Montserrat López Moro en representación del Ayuntamiento y, haciendo lo propio por la familia del homenajeado, Enrique Fernández-Miranda. Este último, agradecido por las palabras hacia su padre, destacó su capacidad para generar una «pacífica y ordenada» evolución de la ley, circunstancia que parecía imposible a tenor de los hechos históricos del siglo XX. «Lo importante para él era que el español pudiese vivir con el discrepante. Rescatar a todas las personas, fuese cual fuese su forma de pensar y de ser», sostuvo.

En lo que respecta al Ateneo Jovellanos, el trabajo de Torcuato Fernández-Miranda estuvo enfocado a «colmar las aspiraciones intelectuales» de una ciudad que necesitaba estímulos culturales para crecer. Unos años después, su bagaje político e intelectual servirían para formar al entonces príncipe Juan Carlos. Una muesca más en su «intachable» trayectoria.