«Nunca sustituiremos por nadie a 'El Mariñán'» Numeroso público siguió las actuaciones en memoria de Luis Cuervo. / JUAN CARLOS TUERO Los Desiempre rinden homenaje a Luis Cuervo en el primer aniversario de su fallecimiento MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 3 agosto 2019, 01:55

«Ha sido un año realmente complicado. Es difícil, sobre todo al principio, hacerse a la idea. Pero no queda más remedio que, poco a poco, ir asumiéndolo». Así explicó Marta Álvarez, cantante del grupo Los Desiempre, cómo ha sido este primer año sin Luis Cuervo, 'El Mariñán', quien fue su compañero vocalista de la citada formación hasta que falleció. De hecho, dijo, «hay canciones que hasta hace muy poco, un mes, no volví a cantar, porque eran a dúo con él y era incapaz, me emocionaba mucho».

Los integrantes de Losdesiempre rindieron un homenaje musical a Cuervo en este primer aniversario. Para ello contaron con la ayuda de otros tres grupos: Son del Carmen, The Googles y Los Surcos, este último, el primer conjunto al que perteneció 'El Mariñán'.

La plaza Mayor se llenó no solo de personas que, de una u otra manera, conocían y sentían cariño hacia esta voz del rock and roll asturiano, sino también de familia y amigos íntimos.

Al inicio de un encuentro presentado por el artista gijonés Miguel Escalada, los organizadores comenzaron dando una sorpresa al público: «Por desgracia, los dos hijos de Luis no pudieron estar presentes en este homenaje, pues trabajan fuera. Pero sí quisieron aportar su granito de arena. Para ello, uno de ellos, Pablo, nos envió una canción que compuso tanto para su padre como para su madre, también fallecida. Se trata de un tema que elaboró junto al grupo Los Testigos y en él cuenta con detalle muchas costumbres que 'El Mariñán' tenía, conocidas por todos, como su caminar pausado, por ejemplo», señaló Álvarez.

Tras escuchar la canción, Son del Carmen apareció en el escenario y marcó el ritmo con sus temas frescos y melancólicos.

«Fue como un ángel»

Fue el autor de la versión «a la asturiana» del tema 'Proud Mary', de Creedence Clearwater Revival, el tan conocido 'Muiles en el Piles'. Esta canción se convirtió en un auténtico 'hit' hace un par de años, en todos los chigres del Principado. Siempre con su sonrisa por bandera, contaba la vocalista de Los Desiempre ,«era la alegría de la huerta». «Podría decir que fue de las personas más buenas que he conocido, no sé, nació con un encanto especial. Fue como un ángel». Y eso que «a raíz de la muerte de su mujer, diez años antes de la suya, le dio un bajón muy grande y no volvió a ser el mismo», aseguró.

Desde que Luis Cuervo no está, la banda ha seguido dando conciertos, pero «nunca lo sustituiremos por nadie», afirmó Álvarez que junto al resto del grupo ha creado un tributo a Tina Turner.