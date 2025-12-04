Objet Particulier, innovación artesanal premiada en los Gijón Impulsa La firma fundada por la artesana Mamen Diego recibe el galardón a la Innovación en Economía Creativa por reinventar técnicas tradicionales para el diseño contemporáneo

Artesanía que impulsa el futuro

Artesana y Maestra de Arte en Marquetería y Trenzado de Paja y Cuero de Excepción, Mamen Diego, directora creativa y fundadora de Objet Particulier, representa el equilibrio perfecto entre la innovación y el respeto por las tradiciones artesanales. Su trabajo encarna una manera distinta de entender la creación: desde la sensibilidad material, la experimentación continua y la búsqueda de un lujo que se reconoce no por su ostentación, sino por su autenticidad.

Esa mirada —fresca, técnica y profundamente poética— ha impulsado a Objet Particulier a convertirse en uno de los referentes nacionales en artesanía contemporánea aplicada al diseño de interiores. Y es precisamente esta combinación de excelencia artesanal y visión innovadora la que ayer le valió a la firma el Premio Gijón Impulsa a la Innovación en Economía Creativa, uno de los seis reconocimientos entregados en la XXI edición de estos galardones.

Un premio a la innovación que nace de la tradición

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial fue el escenario que acogió la gala de los Premios Gijón Impulsa, una cita que cada año pone en valor el talento emprendedor y capacidad empresarial de la ciudad. El jurado, reunido el pasado 27 de noviembre, seleccionó seis proyectos entre 37 candidaturas, destacando aquellas iniciativas cuyo impacto económico, social y creativo contribuye al desarrollo de Gijón.

En este contexto, Objet Particulier logró destacar en la categoría de Innovación en Economía Creativa. El jurado valoró su aportación al sector mediante la reinvención de técnicas artesanales de lujo aplicadas a materiales contemporáneos, una filosofía que posiciona a la firma en la vanguardia del diseño especializado. También subrayó el desarrollo de modelos de utilidad únicos —como la marquetería de paja y el galuchat sobre nuevos soportes—, así como su contribución a la economía circular, la creación de empleo altamente cualificado y su creciente proyección internacional.

El reconocimiento sitúa a la empresa asturiana en el mapa de los proyectos que están transformando la creatividad aplicada a la industria, demostrando que la artesanía, cuando se combina con conocimiento técnico e innovación, puede convertirse en motor económico y cultural.

Objet Particulier: la artesanía como laboratorio de innovación

El proyecto ganador tiene nombre y apellidos: Mamen Diego, artesana y Maestra de Arte reconocida por la guía Homo Faber de la Michelangelo Foundation y miembro de la Asociación Española de Artesanía Contemporánea (SACO). Desde su taller, dirige y da vida a Objet Particulier, un espacio donde las técnicas más antiguas dialogan con tecnologías de última generación para abrir nuevos horizontes creativos.

Su trabajo parte de los materiales: paja de centeno y escanda, pergamino, galuchat, seda y cueros singulares, todos ellos seleccionados por su belleza natural y su capacidad de transformación. Con ellos diseña y elabora revestimientos y guarniciones decorativas de gran elegancia, piezas en las que cada detalle pone en valor el gesto artesanal.

Pionera en la combinación de materiales sobre soportes nunca antes utilizados, Mamen aporta una dimensión contemporánea a la marquetería y al trenzado tradicional. Su enfoque audaz reinterpreta estas técnicas para generar texturas inéditas, efectos luminosos y composiciones de una modernidad sorprendente. Entre sus obras más emblemáticas destacan las incrustaciones de paja en metal, la marquetería de gran formato sobre soportes ultraligeros o la integración de Solid Surface con incrustaciones de paja, logrando superficies impecables que responden a las exigencias del diseño actual.

A esta mirada artística suma una sólida trayectoria como diseñadora de interiores con 25 años de experiencia, lo que le permite comprender en profundidad las necesidades constructivas de los proyectos arquitectónicos. Su trabajo se desarrolla en estrecha colaboración con diseñadores y arquitectos desde la fase conceptual, enriqueciendo las propuestas con asesoramiento técnico sobre soportes, patrones y acabados.

La innovación, para ella, no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia natural de explorar materiales y técnicas desde una perspectiva abierta y curiosa. De ahí su apuesta por incorporar herramientas digitales —modelización y corte láser— que conviven con métodos manuales ancestrales. Esta hibridación convierte al taller en un verdadero laboratorio creativo capaz de materializar piezas únicas con precisión milimétrica.

Otro de los pilares de su trabajo es la investigación en materiales contemporáneos como HPL, Duropolímero® o Solid Surface, alternativas ultradelgadas, resistentes y estables que permiten abordar proyectos de gran formato sin comprometer la calidad artesanal. Su marquetería sobre HPL, por ejemplo, aporta resistencia al fuego, mientras que la paja —naturalmente no inflamable— añade un valor adicional en términos de seguridad, ampliando las posibilidades para proyectos residenciales, hoteleros, náuticos y comerciales.

Esta exploración constante parte de una reflexión personal: «Al descubrir materiales preciosos como la paja, el pergamino y el galuchat, decidí aprender las técnicas tradicionales de marquetería y trenzado. Me cautivaron su historia y su textura. Así nació mi reflexión sobre el uso de soportes: quería dar nueva dimensión a técnicas antiguas capaces de producir resultados magníficos, pero limitadas por el peso de los materiales tradicionales, especialmente en proyectos arquitectónicos modernos.»

A ello se suma un firme compromiso con la sostenibilidad: uso de materiales naturales y reciclables de proximidad, reutilización de residuos de producción y procesos respetuosos con el entorno. Todo ello forma parte del manifiesto del taller:

«Defendemos la riqueza de la artesanía local como motor de sostenibilidad e innovación, valorizando procesos regenerativos y respetuosos con los recursos.»

