La obra de los Jardines de la Reina, al cajón Panorámica general de los emblemáticos Jardines de la Reina desde el edificio de Femetal. / CAROLINA SANTOS Las trabas del Principado a su remodelación, por alterar el diseño original, dejan el proyecto en vía muerta | El Puerto tiene la licitación paralizada y en «evaluación» desde febrero y admite que la reforma ahora mismo «no es prioritaria» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 13 octubre 2019, 02:24

La reforma de los Jardines de la Reina está en el aire y puede aplazarse 'sine die'. La Autoridad Portuaria definió a principios de año, en colaboración con Parques y Jardines del Ayuntamiento, una propuesta de remodelación que chocó con el servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura. Este departamento emitió un informe demoledor, justo antes de las elecciones de mayo, oponiéndose a los cambios de calado planteados en el proyecto por alterar de forma esencial el diseño y traza originales de principios del siglo XX de este emblemático espacio público.

Los técnicos del Principado asumieron las tesis de historiadores locales y del actual concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, e instaron a Ayuntamiento y Puerto a respetar los niveles de protección que tiene este lugar como jardín histórico. Es un reparto de parterres irregulares y zonas de paso que fue idea del jardinero vasco Pedro Múgica, quien recibió el encargo de la entonces Junta del Puerto en 1900 con motivo de la visita a la ciudad de la Reina María Cristina de Habsburgo con sus hijos los infantes Alfonso, Mercedes y Teresa. De ahí el nombre de Jardines de la Reina.

Los descendientes vivos de Múgica regentan en la actualidad una conocida floristería en la calle San Antonio y también rechazan la propuesta de reforma presentada. Una solución que planteaba, entre otras novedades, la sustitución del deteriorado firme actual por un pavimento de estilo portugués (combinación de adoquines blancos y negros) y la colocación de bancos corridos en todos los parterres, con una reorganización de los mismos, para generar una gran zona de estancia.

A finales del anterior mandato municipal, con Foro aún en el gobierno, la entonces directora general de Coordinación de Infraestructuras, María López Castro, remitió al Principado abundante documentación -un completo informe con fotos y planos históricos- para demostrar que el diseño original de estos jardines se ha perdido con las sucesivas reformas que ha conocido el lugar en sus casi 120 años de historia y que culminaron con su integración en el Puerto Deportivo. Sin embargo parece que aquel intento no surtió efecto y ahora mismo ni en Obras Públicas ni en Parques y Jardines hay directrices para rehacer el proyecto, que también proponía desplazar hacia la calzada el carril bici.

La consecuencia directa de las trabas impuestas por el Principado ha sido la paralización del proceso de licitación por parte de la Autoridad Portuaria, el actor principal en esta reforma, que tenía presupuestados 300.000 euros para contratar las obras este año. Desde febrero el proyecto está «en evaluación» y no se ha dado el paso de adjudicar la remodelación entre las cuatro empresas que presentaron ofertas: Alvargonzález, Copcisa, Ogensa y Sardalla Española.

Renovación del consejo

Por otra parte, desde la Autoridad Portuaria se reconoce en este momento que la reforma de los Jardines de la Reina «no es prioritaria» y que la decisión última al respecto aún no se ha tomado. Hasta noviembre previsiblemente no tendrá lugar la primera reunión del renovado consejo de administración portuario con los nuevos representantes de Ayuntamiento y Principado, ahora del mismo signo político, Son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo sobre el alcance de la intervención en el céntrico espacio público y convencer a los directivos de El Musel de que su inversión no será objeto de controversia. Mientras llega ese momento, el Puerto acaba de publicar la declaración de concurso desierto para la concesión de un nuevo quiosco en los históricos jardines, decisión que fue adoptada ya en abril.