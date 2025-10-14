El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acera con el bordillo elevado en una calle que desemboca en Schulz. E. C.

La obra en fases para elevar pasos de peatones en Schulz, en Gijón, genera confusión y quejas ciudadanas

La situación ha llegado a tal punto que el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, ha tenido que difundir un vídeo dando explicaciones

M. M. / I. V.

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

La obra dividida en fases para elevar una quincena de pasos de peatones en la avenida de Schulz, en Gijón, en el tramo entre Manuel Llaneza y la Carretera Carbonera, está generando confusión y quejas de la oposición y de la ciudadanía.

La situación ha llegado a tal punto que el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, ha tenido que difundir un vídeo para explicar por qué hay bordillos elevados en algunas aceras, aunque dejando siempre rampas y pasos alternativos. Según el edil es porque no se pueden trasladar los equipos de aglomerado cada vez que se actúa en una calle por su elevado coste (5.000 euros) y hay que ejecutar esa parte agrupando varias.

Villoria asegura que en una segunda fase se elevará el aglomerado a la cota de la acera para hacer «Schulz más accesible y pacificar el tráfico transversal de sus bocacalles».

