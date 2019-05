El Observatorio de la playa de San Lorenzo, abocado a la disolución tras seis años de trabajo Tras no lograr un convenio para remunerar a sus asesores y financiar los estudios, dependerá de la nueva Corporación dar por concluida su función PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 1 junio 2019, 00:55

Apenas seis años después de ser constituido, el Observatorio de la playa de San Lorenzo parece abocado a una más que probable disolución. El órgano, creado durante el primer mandato de Carmen Moriyón como un foro de encuentro y colaboración multilateral para el análisis, asesoramiento e información en el seguimiento del comportamiento de la playa de San Lorenzo, ha ido perdiendo progresivamente protagonismo hasta prácticamente no registrar actividad alguna en los últimos meses.

A ello se suma la no aprobación del convenio propuesto por algunos de los técnicos y asesores, en el que reclamaban una «mínima» remuneración de los trabajos y la financiación de los estudios, de los cuales siempre se había hecho cargo la Universidad. Tras no lograr la ayuda, estos integrantes dieron por finalizado el trabajo. «No existe. No se ha convocado desde hace bastante tiempo», resumen varios asesores, que se encuentran a la espera de lo que decida la nueva Corporación para dar carpetazo, o no, al proyecto. Será el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento el que tenga la última palabra sobre este órgano participativo que incluso llegó a barajar la ampliación de los estudios al resto de arenales que componen la bahía gijonesa, a propuesta de las entidades vecinales.

Desde el equipo de gobierno de Foro, actualmente en funciones, aseguran que el convenio, del que tienen constancia todos los grupos políticos, no llegó a firmarse por una cuestión de plazos, al tener prohibido desde el mes de marzo la tramitación de este tipo de cuestiones, aunque defienden que «siempre» se han remunerado los diferentes trabajos aportados de forma externa al Observatorio. «Hasta noviembre se ha remunerado cada asistencia prestada», afirman fuentes del Ayuntamiento, que basan la falta de convocatorias en el «buen estado» de la playa de San Lorenzo. «Pensamos reunir al Observatorio con vistas al verano pero viendo que el estado es estable, hemos preferido no hacerlo. Además, por el momento, no hay intención de hacer cambios en la playa», explican.

En caso de disolverse de forma definitiva, el Observatorio de la Playa de San Lorenzo dejará tras sí un legado que conforman hasta seis extensos informes sobre la situación del arenal y su gestión futura.

Carbón y falta de arena

Las dos principales situaciones con las que ha tenido que lidiar este órgano durante los últimos seis años han sido tanto la falta de arena en la playa como la aparición periódica de restos de carbón. Precisamente, esta última cuestión fue foco de controversia por las dudas respecto a la procedencia exacta del mineral (El Musel o el 'Castillo de Salas'), la cual fue imposible de probar a ciencia cierta en base a los estudios de las muestras recogidas durante el mes de febrero de 2018. En su último informe, los técnicos del Observatorio advertían de que «la ciudad de Gijón ha de estar preparada para seguir recibiendo carbón a la playa de San Lorenzo».

Será en los próximos meses cuando se conozca cuál es el futuro de este órgano, que asociaciones de vecinos y algunos partidos siguen considerando «necesario».