La Oca del 'Phishing' y La Escalera del Ciberacoso: así es el 'roadshow' sobre ciberseguridad que llega a Gijón Incibe instalará en el aparcamiento de El Molinón, del 28 de octubre al 1 de noviembre, su muestra itinerante para el fomento de buenas prácticas en internet

El Instituo Nacional de Ciberseguridad (Incibe) llevará a finales de este mes al aparcamiento de El Molinón, en Gijón, su 'roadshow' itinerante, que tiene como objetivo «la concienciación del uso seguro y responsable de internet por parte de la ciudadanía», y que está orientado principalmente a menores, jóvenes, familias, educadores y profesionales del ámbito del menor. La muestra que estos días tiene instalada en León llegará a Gijón el martes de octubre y permanecerá instalada junto al estadio hasta el 1 de noviembre.

Su elemento principal, y principal herramienta para tratar de fomentar las buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías, es un camión desplegable lleno en su interior de actividades lúdicas. desplegable lleno de actividades lúdicas. Por un lado, cuenta con una 'escape room' que simula un centro de control en el que los participantes, con la ayuda de un robot, manejarán dispositivos móviles, una mesa táctil y una mesa de arena, elementos que permiten el desarrollo de cuatro dinámicas diferentes orientadas tanto a niños y jóvenes como a adultos que se inician en el ámbito de la ciberseguridad.

Dentro del camión también habrá un espacio con tablets para aprender sobre ciberseguridad jugando a minijuegos o respondiendo pequeños tests, con itinerarios pensados para diferentes niveles de dificultad. La experiencia en la zona interior se completa con una zona formativa donde se podrá aprender más sobre ciberseguridad con píldoras formativas para menores, familias, ciudadanía y empresas sobre, por ejemplo, cómo mejorar la seguridad de las contraseñas, cómo cuidar la privacidad en internet o los controles parentales.

Pero el 'roadshow' de Incibe que llegará a Gijón también contará en el exterior, en el aparcamiento de El Molinón, con una carpa con varias opciones de juegos de mesa y tableros de suelo en gran formato, para aprender de forma lúdica sobre ciberseguridad. Se trata de juegos tradicionales adaptados a esta tématica, que incluyen por ejemplo La Oca del Phishing, para adultos, y La Escalera del Ciberacoso, para los menores.

También al aire libre se situará la 'Cabina 107', un espacio privado y confidencial con teléfono directo para contactar con el servicio de ayuda en materia de ciberseguridad de Incibe y en el que se pueden hacer todo tipo de consultas sobre ciberseguridad y uso seguro y responsable de internet, tanto en relación con el ámbito familiar, escolar y profesional como a nivel de usuario de internet. No faltará, como atractivo para los más pequeños, la presencia de la imponente figura, en formato de muñeco hinchable, de Incibot, mascota del Incibe y superhéroe de la ciberseguridad.

