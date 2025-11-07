'Ocean with David Attenborough', mejor documental en el Wild Oceans FilmFest de Gijón El festival, que celebra su cuarta edición, ha entregado sus premios en una ceremonia celebrada en el Bioparc Acuario de Gijón

La obra audiovisual 'Ocean with David Attenborough' ha sido galardonada con el premio a mejor documental en la cuarta edición del festival de cine Wild Oceans celebrado en el Bioparc Acuario de Gijón. Narrado por David Attenborough y producido por Silverback Films y Open Planet Studios para National Geographic y Disney+, la producción británica ofrece una visión sobrecogedora de la vida marina en los cinco océanos.

La ceremonia reunió a directores, productores, científicos y representantes del ámbito medioambiental, consolidando el festival como un punto de encuentro entre la ciencia, el cine y la conservación de los océanos. Para Fernando González Sitges, director del Wild Oceans FilmFest, esta cuarta edición ha sido la constatación de que «el festival crece, llega más lejos y consigue que nos conozcan las productoras más grandes, importantes y con más influencia del mundo». Asimismo, ha indicado que la meta de este festival «es proteger los océanos y concienciar a la gente de que hay que cuidar este mar, al que toda la humanidad le debemos la vida».

El premio al 'Mejor cortometraje documental' recayó en 'Wild Summon' (Reino Unido), producido por Sulkybunny y dirigido por Karny Arieli y Saul Freed, quienes asistieron a la gala junto a su hijo Teo. Esta obra combina animación y realidad para narrar el ciclo vital del salmón, ofreciendo una potente metáfora sobre la vida y la resiliencia.

En la categoría de 'Producción sobre conservación', el galardón fue para 'Turtle Walker' (India), producido por Emaho Films, HHMI Tangled Bank Studios y Tiger Baby. La encargada de recoger el premio fue Jill Ferguson, Impact Producer del documental.

El reconocimiento a la 'Mejor producción sobre comportamiento animal o descripción de ecosistema' fue para 'Asia – Beneath the Waves' (BBC Natural History Unit, Reino Unido), dirigida por Mark Wheeler. Trata sobre un impresionante recorrido submarino por la biodiversidad asiática.

El premio 'Jóvenes directores' se otorgó a 'Tahlequah the Whale: A Dance of Grief' (Estados Unidos), del director Daniel Kreizberg, una conmovedora historia sobre una orca que conmovió al mundo por su demostración de duelo y amor maternal.

En la categoría 'Surf, vela o buceo y conservación', el reconocimiento fue para 'The Big Sea' (Reino Unido), dirigida por Lewis Arnold, que revela el oscuro coste humano y ambiental de un elemento omnipresente en el surf: los trajes de neopreno.

El festival rindió además un emotivo homenaje con el Premio 'Salvando los Océanos' a Javier Cristobo, por una vida dedicada a la exploración, documentación y defensa del océano como patrimonio común de la humanidad.

Con esta edición, el festival reafirma su vocación de convertir a Gijón en un referente internacional del cine ambiental, fortaleciendo los lazos entre la comunidad científica, los creadores audiovisuales y la ciudadanía, bajo un mensaje común: proteger los mares es proteger la vida.

